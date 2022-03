Nadie hace caso en el Centro Democrático: el rechazo de un sector a quienes votarán las consultas

Óscar Iván Zuluaga, candidato único del partido, prefiere no tocar el tema de la fuga de apoyos que enfrenta al interior de la colectividad.

El Centro Democrático, que tiene candidato único a la Presidencia, se encuentra fraccionado de cara a la primera vuelta del 29 de mayo. Tanto el expresidente Álvaro Uribe como Nubia Stella Martínez, directora nacional del partido, no dejan de solicitarle a la militancia que no voten consultas en las elecciones del 13 de marzo. Sin embargo, en contra de cualquier directriz, varias figuras importantes dieron rienda suelta a sus preferencias personales por encima de las colectivas.

María Fernanda Cabal, candidata al Senado y entonces precandidata a la Presidencia, fue la primera en manifestar la necesidad de votar las consultas. Esta idea fue secundada por Ernesto Macías y después voces como la de Edward Rodríguez y el mismísimo Iván Duque expresaron su intención de escoger entre las coaliciones.

A pesar del clamor de una buena parte de la militancia y de las bases, Uribe, Zuluaga y los aliados del candidato oficial siguen afirmando que el partido solo cuenta con la alternativa del exministro de Hacienda.

“Toda la militancia del Centro Democrático apoyará al doctor Zuluaga. Unos quieren votar en las consultas, otros no lo harán. Vamos a dejar el tema ahí”, aseveró Uribe.

De alguna forma, los jefes saben que es algo que no pueden evitar. Edward Rodríguez se irá con Federico Gutiérrez y para nadie es un secreto que el gobierno de Iván Duque podría tener sus simpatías puestas en el exalcalde de Medellín. Otros contemplan la opción de Alejandro Char o David Barguil, quienes coincidieron en ofrecerle la vicepresidencia a Cabal.

En la rueda de prensa de este viernes, mientras Zuluaga hacía esfuerzos para no responder a las preguntas relacionadas con el tema, Nubia Stella Martínez aseguró que no habrá sanciones para quienes tomen la decisión de votar la consulta. A pesar de no incentivar el voto, se trata de una vía libre y sin repercusiones.

Sin embargo, por el bien de un partido que contaba con una importante y beneficiosa cohesión, varias voces se unen en contra de quienes rompen los acuerdos internos. Una de ellas es Paloma Valencia, senadora que se enfrentó a Zuluaga en la encuesta interna, quien le reprocha a María Fernanda Cabal no haber cumplido con el pacto de precandidatos.

Alejandro Char y Federico Gutiérrez pueden estar quitándole apoyos internos a Óscar Iván Zuluaga. - Foto: SEMANA

“Me parece que la senadora hizo parte de un acuerdo que tuvimos los precandidatos, participó del acuerdo, ayudó a escribir las preguntas para la encuesta y lo lógico es que respete los acuerdos que ha hecho. ¿Qué habría pasado si hubiera sido ella la que hubiera ganado y yo u Óscar Iván Zuluaga estuviéramos apoyando otro candidato?”, aseguró, en conversación con SEMANA.

De acuerdo con Valencia, la única consulta del Centro Democrático es la elección de Congreso. “Ahí es donde se va a medir el uribismo, de ese resultado depende la existencia de nuestro partido y del ideario del presidente Uribe”, aseveró.

A pesar de la ausencia de Álvaro Uribe para el Senado y el desgaste de la actual administración, la senadora aseguró que no prevé un debilitamiento de la bancada. Frente a lo que dijo Duque, cree las sospechas de una posible cercanía con Federico Gutiérrez.

“Yo entiendo que el Gobierno tenga tanta simpatía por Fico, pero nuestro partido debe estar en torno al Centro Democrático y al candidato Zuluaga”, señaló, argumentando que aquellos que no se van por la opción oficial del uribismo lo hacen por conveniencia electoral.

Otra defensora de Zuluaga es María del Rosario Guerra, senadora y quien hoy se desempeña como coordinadora programática del candidato uribista.

“Tengo que pedirles a todos los corporados y militantes del partido que se respeten los estatutos y que haya disciplina. Cinco precandidatos acordaron unas reglas de juego y en ellas Zuluaga ganó limpiamente. Todos debemos rodearlo”, aseveró.

Recalcó que Uribe buscó hacer coaliciones “para el bien de Colombia”, pero las mismas no se dieron. “Aquellos que están alentando esas candidaturas y consultas no le hacen daño a Zuluaga, sino al partido y a la democracia”, agregó.

Frente al pronunciamiento de Nubia Stella, la reacción de Guerra fue de rechazo. “Una gran equivocación alentar otras consultas, sobre todo corporados. La directriz del partido fue no alentar consultas y así debe ser”.