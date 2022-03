“Uribe soy yo”: la frase de campaña de Paloma Valencia

Aunque el expresidente Álvaro Uribe no se ha referido al tema, la senadora Paloma Valencia, una de las candidatas más aguerridas del Centro Democrático, hace campaña al Congreso diciendo “Uribe soy yo”, una estrategia con la que pretende recoger gran parte de los más de 800.000 votos que llevaron al exmandatario al Senado en 2018.

No es secreto la cercanía entre Valencia y el expresidente. Él, en público, no esconde su afecto con la congresista, una mujer valiente que lo ha defendido en el Congreso y ante la opinión pública sin ahorrar argumentos.

Este miércoles, Valencia lanzó una publicidad en la que asegura: “Si Paloma sigue en el Congreso, la voz de Uribe también seguirá”.

“Uribe soy yo porque he sido la senadora más uribista de Colombia, porque me he puesto la 10 para hacer todas las jugadas en favor de Colombia y en favor de nuestro partido”, expresó.

La senadora afirmó que ella fue quien recogió firmas durante la resistencia civil. “Creamos todas esas marchas en las que ustedes participaron para decirle no al acuerdo de la impunidad de La Habana. Soy, también, la que recogió firmas para derogar la JEP. Logré presentar el proyecto para crear una sala especial en la JEP que le garantizara a las fuerzas armadas una justicia justa”.

Si Paloma sigue en el Congreso, la voz de Uribe también seguirá.

Valencia, quien se hace llamar la defensora más grande del expresidente Uribe, dijo que quiere y admira al exmandatario. “Ha sido mi mentor. Sé lo que ha representado para Colombia no solamente en términos de seguridad sino en la creación de una política sin clientelismo, sin politiquería, la política de opinión que depende de ustedes”, dijo.

Valencia, hasta finales de 2021, no tenía intenciones de aspirar nuevamente al Senado y se especuló que saldría del país a estudiar, pero el propio Uribe, preocupado por la salida de varios de sus gladiadores en el Congreso, entre ellos, María del Rosario Guerra, Ernesto Macías, José Obdulio Gaviria, entre otros, le pidió personalmente que no desistiera de volver al Legislativo. Es más, se comprometió en ayudar a respaldar su candidatura, como efectivamente ha ocurrido.

Uribe, como lo ha hecho con varios dirigentes, ha acompañado a Paloma Valencia en su campaña, incluso han repartido volantes en las calles junto con Amapola, la hija de la senadora.

La estrategia de Paloma Valencia de convertirse en la voz de Uribe en el Senado la ha llevado a lanzar varios mensajes publicitarios en las redes sociales. “Soy la defensora número uno del presidente Uribe, la que tiene el título ganado de la uribista más uribista de Colombia. Todos los que quieran que el presidente Uribe no esté solo, acompáñenme con el 10 porque yo por él me hago matar”, afirmó en su momento.

En el Centro Democrático no es secreto que la intención de Álvaro Uribe es convertir a Paloma Valencia en una de las políticas más influyentes del país. Por ahora, lo más próximo es garantizar su curul en la próxima legislatura.