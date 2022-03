Barguil y Char le ofrecieron la Vicepresidencia a María Fernanda Cabal; ella está escogiendo

La senadora María Fernanda Cabal le confesó a SEMANA que recibió ofertas de David Barguil y Alejandro Char para que sea su vicepresidenta. Rodolfo Hernández también le está coqueteando. Ella podría inclinarse por Char.

La líder del Centro Democrático también dijo que Gustavo Petro está financiando su campaña con dineros ilegales, que tiene información de que paga $70.000 a jóvenes por ir a sus manifestaciones.

Anunció que será candidata presidencial dentro de cuatro años y que no va a dejar de trabajar ni un solo día por ese proyecto.

SEMANA: ¿Cuántos votos va a sacar para Senado?

MARÍA FERNANDA CABAL (M. F. C.): Yo aspiro a sacar más de 100 mil, pero no tengo el cálculo porque es una elección diferente. Hoy tenemos por primera vez a los electores enfrentados a coaliciones antes que candidatos. Recordemos que las coaliciones se hacían antes después de las legislativas y ahora se hacen antes, eso confunde al electorado.

Entonces tenemos Senado y Cámara con mucha estructura, con maquinaria, y algunos que tenemos opinión, por fortuna, o si no las campañas son impagables, las pagan los que tienen contratación o les han ayudado con cupos indicativos.

El resto vamos a ir en una lista abierta sin Uribe, es la primera vez que no va él y esos 800 mil votos tenemos que poder agarrarlos, no se van a ir a la izquierda, no se van a diluir, de pronto uno que otro terminará con algún candidato conservador, o de Cambio, pero la inmensa mayoría espero que se distribuya entre los que tenemos más reconocimiento, a diferencia de lo que les puede pasar a los Verdes, que tuvieron un Mockus.

Que puso 500 mil votos a los ‘verdes’...

(M. F. C.): Pero esos 500 mil votos no se van a distribuir entre los Verdes. Es un análisis interesante. Yo antes creía que por efectos del gobierno de Duque se perdían curules, pero ahora lo pongo en duda porque el uribista así esté triste va y vota.

¿Será que va a tener más que Miguel Uribe?

(M. F. C.): Yo no tengo ningún problema con él. Él se ganó un premio que a mi juicio es inmerecido, pero tampoco es mi problema. Se le generó el problema fue a Uribe con la militancia que no entendió esa decisión de darle la cabeza de lista, porque Miguel Uribe es liberal. Yo no pedí la cabeza de lista, eso lo pidieron mis compañeros, muy queridos ellos, pero yo no me iba a quedar lamentándome. El primero en la lista tiene ventaja porque la gente que no tiene candidato marca el logo del partido y marca el uno.

Pero no es fácil que el uribismo vaya a tener el mismo número de curules que en 2014 y 2018…

(M. F. C.): Yo en un principio pensé que se podían perder seis, para decir la verdad, por los efectos del gobierno. Dos cosas: el costo de gobernar para un partido que además no fue partido de gobierno, doble costo, porque si uno es partido de gobierno tiene ventajas, suple unas cosas con otras. Tenés recursos, tenés personas empleadas, tenés alcaldes que ayudan con más facilidad.

¿No fueron partido de gobierno?

(M. F. C.): ¡Cero! Duque gobernó con muchos funcionarios de Santos y de la izquierda, el gobierno solo ayudó a algunos y a otros solo al final. Pero el segundo elemento es todo el sufrimiento del proceso judicial del presidente Uribe, han buscado destruir la imagen. Es doble golpe.

Yo pensaba que eso iba a tener un costo: Pero, ¿por qué no se va a perder esa cantidad de curules? Si se pierden no van a ser más de dos…

Yo creo que podrían ser seis…

(M. F. C.): No, porque esos 800 mil votos de Uribe no van a ir para la izquierda, no se van a esfumar y en una coyuntura tan peligrosa en la que está en juego la libertad, la gente va a votar. Lo que queremos es recoger esos 800 mil votos de Uribe.

Uribe ya empezó su campaña política. - Foto: SEMANA

Pero de todos modos es mucho más difícil sin Uribe....

(M. F. C.): Uribe es un león. A mi me impresiona y le admiro a Uribe esa capacidad de lucha. Quieren darle un garrotazo y él lo que hace es que sube más alto, eso es lo que nos ha enseñado, a defender un legado, a defender una idea. Finalmente estamos en un partido en el que, como todos los partidos, está fragmentado. Entonces el esfuerzo de Uribe es no perder lo que hemos construido.

No puede negar usted que va a haber un salto grande de la izquierda en el Senado…

(M. F. C.): También es especulación. Claro que hay rabia por empobrecimiento, nadie quiere empobrecerse, la humanidad en los últimos años no había vivido una pandemia así. Todos los gobiernos asustados. A mi juicio el exceso de cuarentena destruye cualquier posibilidad de supervivencia. Hay mucha gente que no se ha recuperado y que se quebró y ahí viene otro problema, la gente no tiene acceso a un crédito, el Gobierno está muy feliz con los indicadores macroeconómicos, pero va a uno y ve a la gente en problemas. ¿Cuándo lo sacan a uno de un Datacrédito, si perdió todo en la pandemia? Si hubiera oferta de capital, baja de los intereses, la gente sale adelante más rápido, pero no es así.

Hoy hay rabia, pero que esa rabia se traduzca en votos por Petro no creo, porque apostarle a Petro es volvernos como los venezolanos de los semáforos.

Hoy Petro puntea las encuestas de opinión…

(M. F. C.): Pero es el único candidato que tiene un nicho sólido de izquierda, el resto es una atomización de candidaturas. El elector pregunta por quién voto si son un montón y ese elector es de derecha y de centro derecha, entonces mientras que no enfrentes a candidatos reales no atomizados, no vas a tener el equilibrio real de lo que la gente quiere en Colombia.

En todo caso Petro sí está arriba, y está empujando las listas a Congreso, va a subir las curules de la izquierda a costa de ustedes…

(M. F. C.): Lo que veo que hizo él hábilmente fue unir a la izquierda atomizada y los juntó y por eso todos están haciendo el mismo esfuerzo, mientras que la centro derecha está totalmente dividida. La izquierda gana solo con la división de la derecha y la centroderecha, o con un fraude en las elecciones.

Ahora, la misión de la centroderecha es unirse. El que gane la consulta tiene que sentarse con Óscar Iván Zuluaga, con Enrique Gómez y Rodolfo Hernández, porque aquí lo que se juega no es la vanidad, se juega un país.

¿Entonces la idea es que después del 14 de marzo el candidato ganador de la consulta Equipo por Colombia se siente con Óscar Iván y con Rodolfo ¿pero para ir uno solo a primera vuelta?

(M. F. C.): Para ir uno solo a primera vuelta.

¿A usted quién le gustaría de esos tres?

(M. F. C.): Hay que esperar el resultado, ahí viene otra disputa que finalmente logré ganarme ese pulso. El partido sacó dos comunicados, además uno firmado por 22 congresistas, diciendo que la base no podía votar. ¡Perdón! Es un derecho fundamental civil y político, además ¿le vamos a dejar ese espacio a la izquierda para que aparentemente sean ellos los que tengan mayoría y cambien en la percepción del ciudadano una realidad? Aquí hay que salir a votar, ni siquiera he dicho por quién, pero me cayeron encima.

O sea... uribistas, a votar la consulta de la derecha…

(M. F. C.): Todos los uribistas, los que quieran, voten.

Dígame por quién deberían votar los uribistas en esa consulta…

(M. F. C.): Vamos por descarte: a mí me gusta Barguil como buen parlamentario, me parece que ha hecho un buen trabajo, mi crítica con Barguil es que siendo joven, inteligente, nunca cultivó la opinión, él se quedó con el aparato del partido, pudiendo haber trabajado la opinión. Ojalá logre al menos amarrar opinión empresarial. Podría ser Barguil. No me disgusta Barguil si le funciona el partido.

Son 2 millones de votos que tienen los conservadores…

(M. F. C.): Pero que ese voto de Congreso se traduzca en consulta, eso no es de chanfle. Tengo mi duda con Fico, yo sé que Federico es el candidato del gobierno de Duque.

Y dicen que del uribismo también…

(M. F. C.): Dicen que también, es más, yo le cuento que recibí una cantidad de mensajes desagradables durante la consulta con Óscar Iván, que eran de la campaña de Fico diciendo que yo era de extrema derecha y que sí ganaba yo nadie de mi partido me iba a acompañar. ¿Cuál es mi temor? Que sea un Santos II, me parece que es de una línea más socialdemócrata progresista y eso a mi no me gusta.

Entonces, por descarte, tiene dudas de Fico y Barguil. ¿Quién nos va quedando?

(M. F. C.): Mi compañera Aydée va a tener sus voticos, esos votos suman pero no va a ganar la consulta. Y Peñalosa es un gerente extraordinario, pero es terriblemente antipático. Yo he sido muy generosa con él, porque le reconozco con él así no me caiga bien o así tenga una crítica. Él es el mejor gerente. Bogotá lo tiene en su mano pero él es demasiado sobrado.

El de sus afectos es Alejandro Char…

(M. F. C.): (Risas) Qué me gusta. ¿Cuál es el mayor desafío de un mandatario en Colombia? Cambiar la realidad, porque por más de que usted tenga el deseo, usted se encuentra con una gran cantidad de barreras. Yo conocí Barranquilla hace 33 años con mi marido, era mi novio, nunca había visto una ciudad tan espantosa, un poco de escombros, de casitas, Barranquilla era un desastre. Y hoy es la única ciudad metrópoli con una perspectiva de crecimiento e inversión.

Alejandro Char y María Fernanda Cabal - Foto: SEMANA

Hay que ver a Medellín…

(M. F. C.): Medellín ha perdido con este alcalde, tiene el PIB más alto y el paisa por naturaleza es un camellador, es una ciudad hermosa, pero podría ser todavía más bella. Ahora, mira a Cali, lumpen. Yo soy caleña, pero llega uno y es el grafiti, una ciudad cochina.

A usted lo que le gusta es Char, sigamos el capítulo de Barranquilla…

(M. F. C.): Me fascina la transformación de realidad que hizo...

¿Votaría por él como candidato presidencial?

(M. F. C.): En esta consulta Uribe dijo que nos dejaba libres a las bases, se supone que yo no soy base. Yo soy servidora y mi curul es del partido, a lo único que me enfrentaría, espero que no, es que digan que usted no debía votar y votó. Pero eso no es doble militancia, si tengo la opción, seguramente votaré por Álex Char.

¿Cree que puede ganar?

(M. F. C.): Creo que puede ganar, tiene estructura, lo que he pedido públicamente y que creo que aclaró es la discusión sobre el aborto. Él lo explicó después, que a él le preocupan las mujeres pobres cuando se enfrentan a estos lugares de aborto.

Lo preocupante de Char, su relación con la Merlano y el problema de los votos, de hecho si quiere quitemos lo de la Merlano. El problema es su proceso por compra de votos..

(M. F. C.): ¡El cacho le dio votos! Pero es la vida privada de una persona.

Pero lo que sí es grave es que él tiene un proceso penal por compra y venta de votos. ¿No le parece grave?

(M. F. C.): Me parece grave que salgan a la luz temas solo en época preelectoral. No pasa nada…

Pone en duda que ocurrió…

(M. F. C.): Me genera suspicacia, porque el caso de la Merlano tiene más de un año la sentencia. Y el efecto de la sentencia viene a ser en época preelectoral. En época preelectoral a usted le sacan una cantidad de historias, no tiene idea uno en qué momento uno se volvió un criminal con la cantidad de inventos que sacan de cada uno. El candidato es el más vulnerable.

¿Usted está defendiendo a Char?

(M. F. C.): Yo estoy defendiendo la presunción de inocencia, yo estoy defendiendo el debido proceso. A uno todo el día le empaquetan cosas. Lo que no se puede negar de ellos es que son empresarios, crean riqueza, tienen una cantidad de votos de la misma gente de sus empresas. Conocí un diputado que fue empacador de Olímpica. Ese muchacho, que es de raza negra, creo que se metió más de 50 mil votos. O sea, esas oportunidades no los da cualquiera.

Explíqueme una cosa, déjeme devolver un poquito. Me dijo que usted vota por Char…

(M. F. C.): He dicho que a mi me gusta, yo no tengo doble militancia porque nuestro candidato está en la primera vuelta, si el partido está dejando libre a sus bases, los demás deberíamos poder votar.

Si un militante del Centro Democrático vota por un candidato y ese candidato gana, eso genera un compromiso. Ese votante no se devuelve fácil a votar por Zuluaga en primera vuelta... Mi hipótesis es que cada uno de las consultas va a tener 3,5 millones de votos más o menos, el ganador de la consulta va a tener más votos que las listas del Centro Democrático, ¿cómo negocian eso?

Pero es una hipótesis y si esa hipótesis es cierta es obvio que si se saca un gran número de votos quien gane la consulta va a imponer en una negociación con los candidatos que van a primera vuelta, que no solo es Óscar Iván Zuluaga. Es Rodolfo Hernández, salvo que siga diciendo me voy solo, que es el llamado que yo hago a pensar en el país. Y está Enrique Gómez, que también puede dar una sorpresa en un nicho de la derecha. Eso hay que sumarlo, no hay cómo imponerse, pero tampoco se pueden seguir despreciando 2 millones de votos uribistas porque ese es un margen que se necesita.

Es un factor de negociación importante. Lo que estoy seguro es que las consultas, van a tener de 3,5 millones de votos hacia arriba… pero le quiero peguntar: Después de las consultas deberían sentarse Óscar Iván, Rodolfo, el ganador de la consulta y Enrique Gómez. ¿Qué tan posible es hacer eso?

(M. F. C.): Siempre es posible en política sentarse. Creo que Óscar Iván lo sabe. Ya salió diciendo que él votaría por Hernández.

Dijo que estaría “encantada” de votar por Rodolfo en segunda vuelta…

(M. F. C.): Eso está abriendo la probabilidad de diálogo, es que aquí uno no puede poner en riesgo a un país.

¿Usted va a estar liderando eso?

(M. F. C.): Bueno, lo que pasa es que uno a veces, en casa de herrero, azadón de palo. Mi partido no ha sido querido y generoso conmigo.

El partido la hizo senadora, la vuelve a hacer senadora, precandidata presidencial y la veo potencial candidata presidencial para dentro de cuatro años…

(M. F. C.): Los hechos tienen que verse. ¿Qué sentí yo al enfrentarme a las reglas de la consulta con Óscar Iván? Que no hubo claridad, nunca nos entregaron la selección de la muestra por municipios. La claridad está en la buena fe, yo soy una persona de buena fe, nunca supimos cómo fue la selección de la muestra. Pero ya pasó. Segundo, por qué no sube el candidato nuestro, no veo subir a Óscar Iván en las encuestas, cuando se supone que me ganó por el doble, por qué no sube Fico cuando se supone que está teniendo el apoyo del gobierno y de muchos del Centro Democrático.

He recibido coqueteos de los conservadores, he recibido una noticia agradable de donde Rodolfo.

¿Le propuso ser la vicepresidenta?

(M. F. C.): No me la propusieron, pero les encantaría que una llave que yo haga con alguno me vaya bien. Eso significa que hay sintonía y cuando hay sintonía hay afinidad.

¿Le están haciendo propuestas de afuera más que desde adentro?

(M. F. C.): Sí, increíble.

¿Sabe que eso les pasa mucho a las mujeres?

(M. F. C.): (Risas) Pero no te parece triste que haber trabajado desde cero, desde recoger firmas y finalmente el reconocimiento es más de afuera que de adentro. Más de afuera lo digo en propuestas, porque la base nuestra es una base que acompaña al movimiento Soy Cabal y lo más bacano es que a donde llego la expresión de la gente es Soy Cabal. Eso es una muestra de afecto y de identidad.

¿Quiénes más le han hecho esas propuestas?

(M. F. C.): De los conservadores me llegó una propuesta diciéndome “nos parece bacano”, pero todo se movió después de la propuesta de Char.

¿Pero cuál es la propuesta?

(M. F. C.): Puede ser una Vicepresidencia.

¿Si ganara Barguil podría ser su fórmula?

(M. F. C.): Es una probabilidad.

SEMANA conoció que Barguil no le ha ofrecido a Cabal ser su fórmula vicepresidencial.

David Barguil - Foto: Guillermo Torres

¿Y donde Rodolfo?

(M. F. C.): Ese espacio que quedó prácticamente desocupado, el de la derecha, el que lo cope, va a quedar.

Y la propuesta de Char.

(M. F. C.): (Risas)

¿Y por qué no ha hecho eso Óscar Iván?

(M. F. C.): No lo sé.

Tengo la hipótesis de que usted va al Senado pero queda prendida la campaña presidencial para dentro de cuatro años…

(M. F. C.): Sí, no voy a dejar ni un solo día de trabajar por lo que puede hacer por Colombia y mi dolor con este gobierno es que dejó de hacer cosas que podía hacer. Este es un país parcelado, detrás de cada ley hay un dueño, el día que se rompan los monopolio el país crece.

¿Y qué dice ‘Pepe’, su marido?

(M. F. C.): Le gusta.

¿Esto no terminó bien entre usted y el presidente Duque?

(M. F. C.): Qué importa.

Claro que sí importa…

(M. F. C.): Sé que él anda muy sentido. Él hizo su gobierno, él se rodeó de sus amigos, pienso que desperdició una oportunidad fascinante de tener el mejor gabinete de los últimos años, la gente en Colombia es muy buena. Pudo haber tenido lo mejor de lo mejor. Cuando usted escoge lo mejor lo mejor lo cuida.

¿Álvaro Uribe también tomó la decisión, metió la mano, para que usted no fuera la candidata presidencia?

(M. F. C.): No tengo claridad de si metió o no la mano, pero siento que si hubieran apostado a la Cabal sin miedo, ¿te imaginás esa delicia en los debates, yo enfrentando las mentiras de Petro?.

O sea sí hubo un error del partido.

(M. F. C.): Yo creo que sí. Pero no importa.

Explíqueme por qué Petro no va a ser presidente.

(M. F. C.): Porque este país no le vota a la extrema izquierda que ha asesinado colombianos durante muchos años, porque Petro fue el asesor económico de Chávez, arruinaron el país más rico de América, vende humo, no ha vendido un chicle en una tienda. Me da tanta risa que Petro hable de los políticos cuando él pertenece a la misma casta politiquera tradicional, los que viven de la política, no se les conoce otro negocio. Él sí es élite política tradicional así trate de aparentar que es proletariado.

Pues fue a reunirse con César Gaviria…

(M. F. C.): Qué feo los políticos que se refieren muy mal a los otros y terminan cambiando de posturas porque primero es la vanidad y el ego. A Petro no lo veo, veo una campaña llena de dinero, yo me supongo que tiene que tener mezcla.

¿Qué es mezcla?

(M. F. C.): Tiene que haber mezcla, a mi no me diga que la izquierda de Petro no va de la mano también entre lo legal de ilegal.

¿Dineros sucios en la campaña de Petro?

(M. F. C.): Sí, así como los dineros que entraban a financiar la primera línea que llegaron de alias Mayimbú.

¿Cree que Petro está recibiendo dinero ilegal?

(M. F. C.): Tengo dudas. ¿Se acuerda del paro del CRIC indígena? Usted solo cruza Jamundí y ya está lleno de coca, ¿esa platica a quién va? ¿Cómo hicieron para enfrentar a la Fuerza Pública?

(M. F. C.): Cada vez que Petro llega a un evento, la gente comenta que llega plata en bolsas.

¿A las manifestaciones de Petro?

(M. F. C.): Una señora en Boyacá contó que pagaban 70 mil pesos por muchacho para ese evento. Si vos me das 200 millones de pesos yo te organizo la fiesta que quieras.

¿Hay amenaza de Putin y Maduro contra Colombia?

(M. F. C.): Claro. ¿Por qué pone radares para aviación no tripulada en la frontera? Veo a Putin con la ambición de reconquistar su posición imperial. Veo un Putin completamente desbordado en un riesgo muy grande que le puede costar a él incluso su puesto en la vida. Si sobrevive va a generar un desequilibrio en Europa; Europa del este hoy goza del libre mercado, son países que han crecido inmensamente. Se cae el muro y aplican todas las políticas del libre mercado. Pero hoy están todos bajo amenaza. Si hicieron eso con Ucrania, fácilmente se extiende.

Usted me está hablando de Europa. ¿Colombia está bajo amenaza de ellos?

(M. F. C.): Total, están las fotografías, cómo atraen venezolanos en la frontera, los gringos tienen la información satelital. Acuérdese que Chávez amenazó con anexarse un pedazo Colombia dicen que les pertenece después de la independencia, ellos quieren anexarse un pedazo de Arauca. El riesgo es muy probable.

¿A usted le dicen que es muy goda?

(M. F. C.): Yo ya no sé cuál es la crítica, a mi me llegaron a hacerme una tabla de adjetivos tan horrorosa.

¿A usted no le incomoda que le digan que es goda?

(M. F. C.): Esa imagen de godarria retardataria tampoco se ve mucho ya. Cuando no hay gente con argumentos, dicen que soy derecha radical. La extrema derecha no existe, es el imaginario del enemigo. Yo digo que soy conservadora de ideas liberales, yo respeto al individuo en su forma de pensar, uno no tiene por qué juzgar a todo mundo.