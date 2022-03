Uribe dice que algunos militantes votarán las consultas y otros no, pero ratifica que el candidato es Zuluaga

El expresidente Álvaro Uribe le puso punto final a una controversia reciente en el Centro Democrático y que apunta a qué papel jugarán las bases y la militancia de su colectividad este 13 de marzo en las consultas interpartidistas donde se escogerá a los candidatos presidenciales de tres coaliciones y en las que no participará Óscar Iván Zuluaga.

Las directivas del Centro Democrático, bajo el liderazgo de Zuluaga, habían pedido a través de un comunicado que la militancia y las bases se abstuvieran de promover alguna candidatura presidencial porque el uribismo tiene a su propio aspirante por la Casa de Nariño.

En un evento público de campaña, el expresidente Uribe dijo: ”Muchos comunicadores me han preguntado: ¿el Centro Democrático vota o no vota las consultas? Mi respuesta esta mañana es sí, tenemos un candidato, surgido de un proceso legítimo y es el doctor Óscar Iván Zuluaga. Toda la militancia del Centro Democrático apoyará al doctor Zuluaga. Unos quieren votar en las consultas, otros no lo harán. Vamos a dejar el tema ahí”.

La idea de evitar que las bases y la militancia promovieran el nombre de algún candidato en la consulta este 13 de marzo, especialmente algunos de los integrantes de la coalición Equipo por Colombia, surgió desde la campaña de Zuluaga.

Evitan, por ejemplo, que los electores se confundan y quienes voten el 13 de marzo no lo hagan por Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta presidencial, una fecha clave para el Centro Democrático.

Sin embargo, la iniciativa terminó dividiendo al uribismo. Los congresistas más cercanos a Zuluaga insistieron en respaldar al candidato, mientras otros están fijando su mirada hacia las campañas de Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, David Barguil y Alejandro Char.

La senadora María Fernanda Cabal, quien hoy no respalda la campaña de Zuluaga, apoya la candidatura del exalcalde de Barranquilla. Actualmente, ella analiza jurídicamente si puede convertirse en su candidata vicepresidencial.

Con la libertad que otorgó el expresidente Álvaro Uribe, el voto del Centro Democrático -aproximadamente 2.5000.000- podrá decidir libremente si se guarda para la primera vuelta presidencial cuando respalden a Zuluaga, o decidan por uno de los candidatos del Equipo por Colombia para hacerle un contrapeso a Gustavo Petro y su Pacto Histórico este 13 de marzo.