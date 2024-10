Retos que plantea el expresidente Uribe para Colombia durante la COP16: “Reivindicar a los ciudadanos con protección de su ambiente”

A su vez, el político colombiano agregó que, “con notables avances investigativos en variedades de caña y en ahorro de agua para el riego de cultivos. En efecto, antes se gastaban tres mil metros cúbicos de agua por hectárea, en la actualidad, mil. Se han reducido las quemas para el corte de la caña gracias a la mecanización, pero no debería haber quemas. Los hijos y nietos de los corteros de caña, gracias a la educación, ya no quieren ese oficio”.

Sin embargo, fue preciso en aclarar que, “ Colombia tiene el reto de reivindicar a los ciudadanos del Pacífico con la protección de su ambiente ”, por lo que hay “sectores que preocupa por las declaraciones de áreas reservadas, el país no puede tener alternativas y complementos portuarios en el Pacífico. Habrá que mirar cómo se conciben puertos que aprovechen las bahías profundas que no tienen ríos sedimentarios”.

“La teoría de la exclusión, nada de petróleo, lo mínimo en gas, y la lentitud de la transición, sumado a la prevención contra las hidroeléctricas, así sean pequeñas y protejan grandes vecindarios, nos puede llevar a lo peor: tener que instalar generadoras de carbón en boca de mina. No hay claridad sobre sustitutos del petróleo en la petroquímica y en materiales de construcción, que sustituyen la madera, y alternan con la mampostería y el acero. El reto minero es muy grande, en el sur del continente hay mucha mina en desiertos ”, precisó.

Álvaro Uribe Vélez agregó que, “Colombia cuenta con enormes yacimientos en zonas de bosque húmedo y nacimientos de agua. La ciencia no es para siempre decir ‘no’, sino para explorar desarrollos sostenibles. Nuestra institucionalidad es grande, costosa, en sitios ineficiente, y paralizante de manera creciente. Sigue vigente reducir el número de corporaciones ambientales. Varias no alcanzan, sino para colocar amigos de jefes políticos”.

Finalmente, en su video, dejó claro que “la frontera agropecuaria tiene que pararse. No puede ser que se destruya el bosque con coca y después con ganadería. Por fortuna, la palma africana en nuestro medio ha sustituido praderas y no ha demolido la selva como en algunos países de Asia. El aguacate sustituye café, pastos de tierras altas, pero no puede invadir orillas de quebradas. Solamente para mirar un aspecto de la coca: su capacidad de tala de nuestros bosques y de contaminación de las fuentes de agua. Hay que acabarla”.