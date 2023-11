Robos a granel: ciudadanos de Bogotá llegaron al parqueadero público a recoger su carro y se encontraron con una sorpresa

Claro está, la dificultad para avanzar en las pesquisas es evidente , puesto que el hecho no quedó registrado, debido a que también fue sustraída la consola en la que están las grabaciones de lo ocurrido en el parqueadero.

Kennedy y la inseguridad

Hace algunas semanas, el Concejo de Bogotá se ocupó del tema, precisamente, como un campanazo para reclamar que se diseñen las estrategias necesarias, ya que los ciudadanos no dan más con el hurto de bicicletas, los atracos y lo peor, la sensación de que no se está haciendo nada.

En general, el incremento de hechos que afectan a los ciudadanos es del 25 %, de acuerdo con el documento. En consecuencia, no hay zona de la ciudad que escape a la presencia de la delincuencia, aunque hay unas áreas más afectadas que otras. Localidades como Barrios Unidos, por ejemplo, han tenido incremento en la inseguridad que suenan preocupantes: del 64,44 % en lo que tiene que ver con los delitos de hurto, según el informe del Concejo.

Hace algunos días surgieron reclamos ciudadanos a la alcaldesa saliente, pues, en los inicios de su administración y a medida que la misma avanzaba, había señalado enfrentaría a la delincuencia con contundencia. No obstante, en medio de las transformaciones a la política de seguridad, desde la instancia nacional, se habría reducido el número de agentes para la protección de los bogotanos.

No obstante, también hay opiniones que sustentan que la seguridad no se combate con un policía detrás de cada persona, sino con medidas más estructurales, que no son tan fáciles de desarrollar, y son, por ejemplo, un mayor bienestar para todos.