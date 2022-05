Rodolfo Hernández: estas son las empresas del candidato presidencial de Colombia

El pasado domingo electoral los colombianos fueron testigos de las elecciones con un tensionante ambiente previo al sufragio; los resultados dejaron como contendores únicos al líder del Pacto Histórico, quien alcanzó más de ocho millones y medio de votos, mientras que el Ingeniero Rodolfo Hernández, obtuvo más de cinco millones ochocientos.

Hernández estudió en una escuela pública, siempre quiso ser ingeniero y tuvo que ir a Bogotá desde su natal Santander para poder ingresar a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería Civil. Antes de incursionar en la política, se dio a conocer en el mundo de la inmobiliaria.

En el año 1972 -fecha en la que, además, se casó con Socorro Oliveros- fundó una constructora a la que nombraron en su momento Hernández, Gómez y Serrano, porque la creó en compañía de dos amigos (Guillermo Gómez Serrano y Abelardo Serrano Otero) pero por diversas razones, con el paso del tiempo sus dos compañeros tuvieron que retirarse de la sociedad y finalmente quedó Hernández solo.

Hernández Gómez y Cía. Ltda (HG) enfatizó sus labores y esfuerzos en la construcción de hogares, cuando el país en los años 90´ vivía una crisis en la realización de obras; el candidato no pensó tanto en aprovechar esa época difícil y fue así como ‘levantó’ viviendas de interés social y empezó a relacionarse con personajes políticos”.

En entrevista con Vicky Dávila para SEMANA, Rodolfo aseguró que su fortuna va por los “100 millones de dólares. En 1994 juré no volver al banco. No porque fuera malo ni bueno, sino porque me puse a hacer cuentas de cuánto pagaba de intereses por la financiación de los proyectos de vivienda. Resolví hacer un plan para cancelar todo y trabajar con capital propio”.

“Para tener ese éxito tuve que ser muy parco en los gastos. Uno no se quiebra de vivir bien, sino de hacer negocios pendejos. Me he dedicado a hacerles viviendas a los pobres, de alta calidad, alto diseño y al precio justo. Ahora tengo la capacidad de financiarles hasta 20 años a mis compradores. Más barato que cualquier banco en Colombia, al 0,75 mes vencido de tasa de financiamiento. No les pido papeles, lo único que pido es la cédula de ciudadanía, porque hay que presentarla en la notaría para poder firmarles las escrituras”, agregó.

Respecto a las entidades bancarias, le aseguró a Vicky que le ayudaron todos los bancos, pero se puso a hacer cuentas sobre qué era mejor: “financiar yo mismo y tratar a mis clientes, o tirarles el problema de las hipotecas de largo plazo a un tercero y crecer y crecer. Eso me parecía totalmente absurdo”.

“Creemos que tenemos un crecimiento un poquitico por encima de la inflación, financiamos nuestros propios proyectos, pagamos los impuestos, 20 millones de pesos diarios, incluyendo sábado, domingo y días de fiesta, 24 de diciembre y todo eso. Fuera del predial y de industria y comercio”.

Entre tanto, Vicky le preguntó a Hernández “¿Usted paga 20 millones de pesos diarios en impuestos?”, cuestionamiento que el ingeniero contestó -como suele hacerlo- sin titubeos: “Sí, eso da 7.000 millones de pesos”.

De otro lado, el ingeniero ha propuesto en diferentes entrevistas que va a “regalar el sueldo” si llega a ser presidente para “dárselo a algún muchacho pilo” que “ojalá sea de Santander” para que vaya a estudiar a Europa o Australia.

Hernández logró la segunda mayor votación de la más reciente jornada electoral con 5.953.209, que representaron el 28,15% del total de los votantes, lo que le permitió pasar a la segunda vuelta que será decisiva para el rumbo que tomará el país.