Sablazo al Gobierno Petro: Claudia López promueve petición ciudadana para evitar excarcelación masiva de delincuentes

La alcaldesa Claudia López invitó a los ciudadanos a enviar, como ella lo está haciendo, una petición al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, con el fin de evitar que se haga efectiva la propuesta de excarcelar delincuentes, darles casa por cárcel u ofrecerles mayores gabelas a quienes violan la ley.

Al término de un Consejo de Seguridad en el que se revisaron cifras, se analizó el comportamiento delictivo en la ciudad y se trazaron nuevas estrategias de cara al año que comienza, la alcaldesa mayor reveló una carta en la que convoca a un gran movimiento ciudadano contra la impunidad e instó a la gente para que la suscriba.

“Voy a enviarles esta carta y les voy a pedir que se la hagamos llegar no solo al ministro de Justicia y al presidente, sino a los congresistas, rogándoles que no le den impunidad a los delincuentes y que cuiden a los ciudadanos, como es su obligación”, señala la misiva.

“Esta Alcaldía ha hecho todo lo que está a su alcance para que los ladrones y atracadores no queden impunes. No hemos logrado que 8 de cada 10 ladrones y atracadores que captura nuestra Policía en flagrancia no queden libres. Nos dijeron que se necesitaba un cambio en la ley de seguridad ciudadana, se hizo y eso no ha cambiado en nada”, contextualizó la mandataria.

Al respecto, el balance de la ley de seguridad ciudadana mencionada por la alcaldesa, y aplicada entre el 25 de enero y el 31 de diciembre de 2022, revela que ingresaron al sistema penal 9.395 casos, de los cuales en 7.050 se decretó la libertad; en otros 863 se profirió medida de aseguramiento en centro carcelario; y otros 1.482 casos están pendientes por medida.

“Quiero alertar a la ciudadanía y pedirle que nos unamos contra la impunidad. Si se aprueba el proyecto de ley del ministro de Justicia, podrían salir impunemente de las cárceles que hay en Bogotá hasta 6.895 delincuentes. Eso no lo va a aceptar esta alcaldesa, no lo va a aceptar la ciudadanía, apreciados amigos del Gobierno Nacional”, enfatizó Claudia López, quien indicó que esto representa más del 40 % de la población carcelaria en Bogotá.

La carta a la que hace alusión la mandataria señala en uno de sus apartes: “Yo tengo mamá, papá, tíos, hermanas y no quiero que les pase nada y tampoco a los de otras familias. La gente se esfuerza en ir a denunciar juiciosamente, pero es tanta la impunidad, que se termina perdiendo el tiempo y la esperanza. De corazón, creo en las segundas oportunidades, pero también creo que los derechos de quienes roban y atracan no pueden estar por encima de quienes trabajamos y vivimos honradamente”.

Como alternativa de solución, la carta también señala: “Sabemos de otro proyecto de ley propuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá al Congreso, para que en vez de impunidad se ofrezca un proceso de judicialización más eficaz y restaurativo con centros de reclusión con verdaderas segundas oportunidades, pero sin impunidad. Les pedimos que le den trámite urgente a esa iniciativa”.

Claudia López se despachó en contra del ministro de Justicia

No es la primera vez que la alcaldesa Claudia López se refiere a la controvertida propuesta de que miles de presos puedan ser excarcelables en el país. El pasado 19 de enero, mientras hacía un recorrido por las diferentes obras de infraestructura que se adelantan en la capital del país, la mandataria distrital le mandó un contundente mensaje al ministro de Justicia, Néstor Osuna.

“Hay que seguir con toda contra los atracadores y seguir trabajando con la justicia para que no los dejen libres. Yo estoy un poquito preocupada de ver al ministro de Justicia, que está más preocupado por los presos y no por los ciudadanos, que piensa excarcelar un poco de presos”, dijo la alcaldesa, en su momento.

A su vez, explicó que “todo lo que nos cuesta llevarlos a la cárcel para que ahora los vayan a soltar”.

Entre tanto, también aseguró que el Gobierno Nacional está manejando una política de impunidad con los delincuentes y de esa forma es muy difícil mejorar la seguridad en la ciudad.

“No logro entender por qué esa es la política del Gobierno acional, impunidad, impunidad; impunidad a los delincuentes, así es muy difícil mejorar la seguridad”, acotó López.

En medio de su intervención, Claudia López dijo que era necesario unir fuerzas y continuar trabajando para fortalecer la justicia en el país y dejar la impunidad a un lado, pues es la única forma para que los delincuentes no queden libres.

“Hay que seguir con toda contra los atracadores y seguir trabajando con la justicia para que no los dejen libres”.

¿Cuál es la polémica propuesta del Ministro de Justicia?

El artículo 148 del borrador del proyecto de ley que busca una justicia restaurativa en Colombia ya promete ser el centro de una gran polémica. En uno de sus apartes se menciona la posibilidad de que los presos, que cumplan una serie de requisitos, puedan salir a trabajar en el día y volver a los respectivos centros penitenciarios en la noche.

El artículo, titulado ‘Libertad Preparatoria’, fija una serie de condiciones para recibir este beneficio. Los internos tienen que pasar por un proceso de resocialización, haber cumplido la mayor parte de su condena y no tener sentencias relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad, la administración pública y los más graves que señale el Código Penal.

Los internos podrán trabajar en empresas o fábricas avaladas y vigiladas por el Estado. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, calificó esta propuesta como un sistema de premios que busca fomentar la reinserción a la sociedad y evitar que estén tanto tiempo privadas de la libertad. “Sale a trabajar y vuelve a la cárcel a pasar las noches y fines de semana”, señaló en entrevista con Noticias RCN.

El artículo indica, textualmente, que “al condenado se le podrá conceder la libertad preparatoria para realizar actividades comunitarias de reparación o trabajar en fábricas, empresas o con personas naturales y siempre que estas colaboren con normas de control establecidas para tal efecto”.

El borrador del proyecto está en la etapa de rediseño recibiendo comentarios y sugerencias de expertos. Se espera que en las próximas semanas sea presentado al Congreso de la República que, tras los debates exigidos, definirá si lo aprueba en su totalidad, realiza algunas modificaciones o lo tumba.