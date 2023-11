Salvatore Mancuso le pide a la JEP medidas de seguridad luego de recibir amenazas por la filtración de sus declaraciones en audiencias reservadas

En una decisión de segunda instancia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas anunció que estudiará la acción de tutela presentada por Mancuso y su defensa. “El 11 de septiembre del año en curso, solicitó medidas de seguridad y protección (...) en favor suyo, de su equipo de defensa y de su familia, debido a las amenazas de las que han sido víctimas como consecuencia de su participación en la JEP. Sin embargo, aseveró que, a la fecha, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud”.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba; me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, dijo Mancuso ante la JEP sobre la masacre ocurrida en 1997.