Sanguinario cabecilla de las disidencias de las Farc murió en medio de operativo militar

Disidencias de las Farc divididas

“Puedo decirle, con mucha franqueza, que hay un problema de coordinación interna. No puedo decirles mentiras a usted ni al pueblo colombiano. Hay un problema interno frente a las formas de ver e interpretar el momento político del país. En eso hay una gran división. No tenemos confrontación o dificultades a gran escala, hay algunas observaciones que se han venido haciendo. Cuando hablo de nosotros, me refiero a quienes nos mantenemos en el proceso, porque hay una palabra empeñada”, dijo Andrey a SEMANA.