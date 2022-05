¿Se abre el camino para reactivar vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela?

Recientemente, Venezuela se convirtió en el foco comercial y económico tras el anuncio que hizo Estados Unidos el pasado martes sobre la flexibilización de algunas sanciones contra el país vecino en materia de petróleo, con el objetivo de promover el reinicio del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición respaldada por Washington. Ambas partes ya mostraron intención de retomar las conversaciones.

Ante este panorama, el contexto para diferentes empresas o sectores, como el del turismo y de las aerolíneas, ven en Venezuela una nueva oportunidad para retomar sus funciones y actividades económicas.

En este sentido, hay un total de cinco empresas interesadas en operar con destino a Venezuela y retomar sus líneas de turismo y comerciales: Air France, Avianca, Wingo, Aerolíneas Argentinas e Iberia

En Caracas, capital de Venezuela, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar era el puente entre Suramérica con Europa, Asia y África. No obstante, más allá de ser un corredor comercial, era de importancia para la migración europea.

En 1999, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, implantando el modelo socialista en ese país; pero fue hasta el 2014 cuando estalló una crisis económica, cuyo impacto se vio reflejado paulatinamente en el funcionamiento de las aerolíneas, las cuales se fueron despidiendo de las operaciones en el país vecino con el pasar del tiempo.

No obstante, aún hay operación de ocho operadoras nacionales y cinco de carácter internacional; Cubana de Aviación, Copa, Turkish Airlines, Air Europa y Plus Ultra, las cuales cubren rutas a destinos como Cuba, Rusia e Irán.

El reciente contexto sobre la flexibilización de Estados Unidos sobre algunas sanciones contra Venezuela y la reactivación de los vuelos entre Cuba y el país norteamericano, abre la expectativa a que la administración del presidente Joe Biden haga lo mismo con el Gobierno venezolano.

“Quizá sea el preludio de los anuncios que vienen respecto a la política aerocomercial de EE. UU. hacia Venezuela”, dijo sobre lo sucedido en Cuba el abogado aeronáutico, Rodolfo Ruiz.

Para el caso de Avianca, la aerolínea no opera en Venezuela desde julio de 2017, alegando que fue por motivos de limitaciones operativas y por la “necesidad de adecuar varios procesos a los estándares internacionales, mejorar la infraestructura aeroportuaria en Venezuela y garantizar la consistencia en las operaciones”, dijo en un comunicado.

Ahora bien, para reanudar sus operaciones en territorio venezolano, Wingo y Avianca solo estarían a una autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac), a quienes ya solicitaron realizar vuelos Bogotá-Caracas y tomar operaciones en Venezuela, sin embargo, esta decisión depende de factores políticos, ya que Colombia cortó comunicaciones y relaciones diplomáticas con Venezuela.

Levantamiento de sanciones a Venezuela

Estados Unidos anunció la flexibilización de algunas sanciones contra Venezuela para promover el reinicio del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición respaldada por Washington.

La administración del presidente Joe Biden informó de estas medidas con relación a Venezuela al día siguiente del levantamiento de una serie de restricciones a Cuba.

Y aunque los funcionarios estadounidenses hablen de “coincidencias”, la aproximación de la IX Cumbre de las Américas, de la que Biden será anfitrión en junio en Los Ángeles, puede tener algo que ver con estas decisiones.

La Casa Blanca no comunicó aún la lista de invitados, pero el jefe de la diplomacia para las Américas, Brian Nichols, afirmó a principios de mes que no espera que Cuba, Nicaragua y Venezuela estén presentes por considerar que no respetan los preceptos democráticos.

Con relación a Venezuela, un alto funcionario estadounidense dijo a periodistas que la decisión está “vinculada a un acuerdo entre ambas partes para reanudar las negociaciones” en Ciudad de México para encontrar una solución a la crisis política venezolana, “que deberían anunciar muy pronto”.

El “alivio de sanciones” a Venezuela anunciado el martes se refiere sobre todo a una “licencia limitada” otorgada al grupo petrolero estadounidense Chevron en el contexto del embargo al crudo venezolano, impuesto por Washington a Caracas en 2019 con la esperanza de sacar del poder a Maduro.

La exención “autoriza a Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela”, pero “no permite cerrar ningún nuevo acuerdo con (la petrolera estatal venezolana) PDVSA”, explicó el alto responsable estadounidense bajo condición de anonimato.

Tras el anuncio de Washington, Caracas reclamó el “levantamiento absoluto” de las sanciones internacionales.

*Con información de la AFP.