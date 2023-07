Se conocen nuevos detalles de la muerte del paracaidista experimentado en Cundinamarca; esta fue la versión de su pareja sobre el accidente

El impacto se dio a más de 200 kilómetros por hora , velocidad que fue absolutamente fulminante, razón por la que su cuerpo no resistió. Los sucesos se dieron en el municipio de Ricaurte.

Su novia, la también paracaidista Andrea Cubides, sobrevivió. Días después de lo ocurrido, se refirió al respecto en entrevista con Noticias Caracol diciendo que fue “ un accidente, cosas que traen los deportes extremos, acá no hay culpas, acá no hay que echarle culpas a nadie de lo sucedido , simplemente son las consecuencias que ocurren en estas ocasiones”.

Los expertos internacionales y las organizaciones de paracaidismo estima que solamente 1 de 1500 personas presenta problemas a la hora de saltar. No obstante, no en todos los casos esa única falla se traduce en una muerte, lo que hace que la estadística de fatalidad sea extremadamente baja. En este caso, los números no estuvieron a favor de Julio Fredy.