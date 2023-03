- Foto: Archivo Particular

“Se me va de aquí”: así echó un encapuchado del paro minero a un coronel del Ejército, en Cáceres, Antioquia

La situación de orden público no mejora en el bajo cauca, antioqueño, donde decenas de manifestantes han bloqueado la vía, afectado municipios como Tarazá, Cáceres y la vía al mar. Las escenas han sido tensas, enfrentamientos con la fuerza pública son pan de cada día durante la última semana.

En medio de la compleja situación se han escuchado denuncias de abusos de fuerza de ambas partes, de los civiles contra la autoridad y de la autoridad contra los manifestantes. Una de las escenas recientes que generó indignación fue la del coronel Luis Wiliam Bravo, comandante del batallón de operaciones terrestres ubicado en Tarazá.

En un video que circuló en las redes sociales, se le ve al oficial rodeado de encapuchados y manifestantes. Al coronel Bravo se le ve molesto porque no lo dejan pasar y les reclama a los presentes.

“Dónde está el derecho a la movilidad, dónde está el derecho a la salud, ahora se enfrenta a la población civil, increíble, y lo único que le estoy pidiendo es déjeme pasar”, le dice el coronel a uno de los encapuchados que lo encara constantemente.

En otro aparte del video, se escucha al sujeto que encaró al oficial diciéndole que se tiene que ir del sitio. “Al señor le van a dar una batea y se va, se me va de acá, pues, eso si no lo sabes hacer, lo que sabe hacer es tener las manos limpias y las uñas limpias, eso si lo sabes”, le dice el encapuchado al coronel, quien les sigue reclamando por qué no lo dejan pasar.

La situación es tan difícil que varios ministros se han tenido que desplazar al bajo cauca para tratar de conjurar el llamado paro minero. En la región, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo, “mientras persistan los bloqueos, la posibilidad de llegar a los diálogos es nula”.

Prada informó que el 1 de marzo, el Gobierno, a través de sus Fuerzas Militares, “con toda la autorización de ley, dinamitó 9 dragas gigantescas que se han venido empleado para la explotación de minería, especialmente, el oro informal, causando un desastre delicado al medio ambiente y poniendo en riesgo la vida de los habitantes del territorio”.

La orden- explicó el ministro- “fue dada por el presidente Gustavo Petro y la hemos cumplido como gobierno al pie de la letra. Eso ocasionó una reacción de pequeños, medianos y grandes mineros que han hecho una movilización en el nordeste y el bajo Cauca, al sur de la Costa, una movilización que ha desencadenado en unos bloqueos que han generado la perturbación de cerca de 300.000 colombianos que viven en 12 municipios alrededor de la región”.

De acuerdo con Alfonso Prada, esos taponamientos viales han venido desabasteciendo la alimentación, generando hambre en sectores rurales, según información que ha recibido recientemente. “Hay desabastecimiento de medicamentos, balas de oxígeno, alimentación para los niños en los colegios. La afectación a la población es supremamente delicada”, reportó.

Dijo que el Gobierno, a través de sus 5 viceministros que han permanecido en el lugar adelantando negociaciones con los mineros, “les comunico a los protestantes que bajo ninguna circunstancia seguiremos dialogando en la medida en que en el territorio no haya libertad de locomoción, atención humanitaria a la población, a los hospitales. Mientras persistan los bloqueos, la posibilidad de que nosotros regresemos a la mesa de diálogo es nula”, reafirmó.

Sin embargo, Prada anunció que el Gobierno aceptó la mediación de la Iglesia Católica.

“Les hemos pedido que medien y se han reunido con los voceros del paro y nos han invitado a una reunión. Estaremos acompañados de las Naciones Unidas, la OEA, la Defensoría del Pueblo, líderes de derechos humanos. El encuentro será este viernes 10 de marzo a las 10:00 de la mañana, donde estarán nuevamente los 5 viceministros, más el gobernador Aníbal Gaviria”, contó.