Seguirá con la investigación contra Wilson Devia y rechaza recusación, la respuesta de la fiscal Angélica Monsalve

Más se demoró la fiscal Angélica Monsalve en conocer que la Fiscalía había solicitado una investigación en su contra por presuntamente asumir procesos que no eran de su competencia, que en dar una contundente respuesta que implica, otra solicitud de investigación, y ratificar que continuará la investigación por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Protección protagonizados por el sindicalista Wilson Devia.

Hoy SEMANA conoció que a fiscal Monsalve, en una inspección a la UNP, tuvo conocimiento de otras denuncias y en lugar de remitirlas a los delegados contra la corrupción, según la misma Fiscalía, las asumió sin informar el hecho. Eso provocó que se compulsaran copias ante la Comisión de Disciplina Judicial para investigar la actuación de la funcionaria.

En un oficio dirigido a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial interpuso una denuncia contra la fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito, Olga Elena Builes, al señalar que “extralimitándose en sus funciones, dispone en el numeral dos que resuelve la resolución, que la fiscal 414, Angélica Monsalve, no continúe con la investigación que se viene adelantando a pesar de que hay una resolución de asignación especial del caso, por el Fiscal General de la Nación a la titular de este despacho (…) motivo por el cual esta situación no era objeto siquiera de pronunciamiento por parte de la Fiscal Builes”.

De este modo, la fiscal Monsalve rechaza tajantemente que no tenga la competencia para asumir la investigación que adelanta contra el sindicalista Wilson Devia, de quien además advirtió que “solicitó nuevamente la imputación de cargos y medida de aseguramiento”, negando nuevamente la recusación.

Acabo de radicar queja disciplinaria contra la funcionaria que resolvió la Recusación (UNP). También hoy mi despacho fiscal solicitó nuevamente la imputación de cargos y medida de aseguramiento contra @wilsond1980 toda vez que no fui recusada. @RevistaSemana pic.twitter.com/u0VMeP1TEB — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) March 23, 2023

Sin embargo, SEMANA conoció un documento con los detalles de la compulsa de copias en contra de la fiscal Monsalve, donde se advierte las presuntas irregularidades en el procedimiento de la funcionaria, al asumir las nuevas denuncias en lugar de darle el trámite para este tipo de casos.

“Es vieja ya la razón sencilla es que entre ambos asuntos no existe relación En otras palabras la causal de recusación para conocer de los hechos en los que está involucrado el solicitante no es procedente simplemente Porque la fiscal 414 seccional no es el despacho competente para conocerlos”, advierte el documento.

La recusación en contra de Monsalve fue negada por la Fiscalía, como bien lo asegura la fiscal Monsalve, pero al revisar la situación y todo el escenario de corrupción en la UNP, los encargados advirtieron los problemas en el procedimiento que adelantó la funcionaria y cómo esto se convierte en un hecho de relevancia disciplinaria, de ahí la compulsa de copias.

No obstante la fiscal Monsalve en su queja plantea que “la asesora, al resolver la recusación planteada, ordena compulsar (…) con argumentos falaces. Alega la asesora que la suscrita se atribuyó una noticia criminal a motu propio, cuando en realidad no es así, porque ni siquiera sabe la asesora cuáles son los hechos relevantes a imputar al indiciado, para decir tal aseveración no realizó ningún acto para corrobora lo dicho”.

En la subdirección especializada de la UNP, dedicada a los firmantes del proceso de paz, subió en 55 por ciento la solicitud de esquemas de seguridad en el último año; mientras que en la tradicional el aumento fue de 38 por ciento. - Foto: archivo semana

Con estos argumentos, sumado a que, a su juicio, el único funcionario al que le corresponde realizar una recusación en su contra es al superior jerárquico, el Director Seccional de la Fiscalía, advierte en el documento que “solicito sea indagada la irregularidad de orden disciplinario en que pudo haber incurrido la ciudadana Olga Elena Builes al abusar de sus funciones e incluso faltar a los mismos mediante resolución que ordena la variación de una investigación cuando solo le quedaba pronunciarse al respecto”.

El choque, que no es nuevo, está abierto y los argumentos de la Fiscalía son contrarios, pues además señalan que la fiscal Monsalve asumió un proceso por hechos por corrupción que serían competencia de la delegada en la Fiscalía para estos asuntos. El problema fue recibir las denuncias para convertirse ella, por voluntad propia, en la fiscal de estos casos, sólo por el hecho de tener en su despacho otros casos de corrupción en la UNP.

“Con base en lo anterior, considera esta delegada que hubo omisión en el actuar desplegado por la doctora Monsalve Gaviria en su condición de fiscal delegada ante los jueces del circuito… contra la eficaz y recta impartición de justicia y contra los mecanismos de participación democrática razón por la cual se compulsarán copias disciplinarias ante la comisión seccional de disciplina judicial”, explicó la Fiscalía.

Ahora, las dos solicitudes de investigación están en poder de la Comisión de Disciplina Judicial que en medio de estos vientos cruzados y argumentos de lado y lado, será la que dicte la última palabra.