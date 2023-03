Fiscalía pidió investigar a la polémica fiscal Angélica Monsalve por casos de corrupción en la Unidad Nacional de Protección

La fiscal Angélica Monsalve tiene en su despacho varios procesos por hechos graves de corrupción que estaban engavetados. Uno derivó en la imputación de cargos en contra del exconcejal Felipe Ríos y sus tíos Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla, por las presuntas irregularidades en un contrato para el sistema de recaudo de Transmilenio, ese caso la apartó de la principal virtud de un fiscal: el anónimato.

En el despacho de la fiscal Monsalve también revivió un caso sobre presuntas irregularidades en la compra y adecuación de vehículos blindados que enredó a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, la Policía y la propia Fiscalía. En este proceso la funcionaria fue recusada por quien aparece como investigado, el señor Wilson Devia. Hasta ahí, todo normal, el problema fue lo que ocurrió después.

La fiscal Monsalve, en una inspección a la UNP, tuvo conocimiento de otras denuncias y en lugar de remitirlas a los delegados contra la corrupción, según la misma Fiscalía, las asumió sin informar y eso provocó que se compulsaran copias ante la Comisión de Disciplina Judicial para investigar la actuación de la funcionaria.

Así reza un documento que conoció SEMANA con los detalles de la compulsa de copias en contra de la fiscal Monsalve, donde se advierte las presuntas irregularidades en el procedimiento de la funcionaria, al asumir las nuevas denuncias en lugar de darle el trámite para este tipo de casos.

“Es vieja ya la razón sencilla es que entre ambos asuntos no existe relación En otras palabras la causal de recusación para conocer de los hechos en los que está involucrado el solicitante no es procedente simplemente Porque la fiscal 414 seccional no es el despacho competente para conocerlos”, advierte el documento.

La recusación en contra de Monsalve fue negada por la Fiscalía, pero al revisar la situación y todo el escenario de corrupción en la UNP, los encargados advirtieron los problemas en el procedimiento que adelantó la funcionaria y cómo esto se convierte en un hecho de relevancia disciplinaria, de ahí la compulsa de copias.

En la subdirección especializada de la UNP, dedicada a los firmantes del proceso de paz, subió en 55 por ciento la solicitud de esquemas de seguridad en el último año; mientras que en la tradicional el aumento fue de 38 por ciento. - Foto: archivo semana

En resumidas cuentas, la fiscal Monsalve asumió un proceso por hechos por corrupción que serían competencia de la delegada en la Fiscalía para estos asuntos. El problema fue recibir las denuncias para convertirse ella, por voluntad propia, en la fiscal de estos casos, sólo por el hecho de tener en su despacho otros casos de corrupción en la UNP.

“Con base en lo anterior, considera esta delegada que hubo omisión en el actuar desplegado por la doctora Monsalve Gaviria en su condición de fiscal delegada ante los jueces del circuito… contra la eficaz y recta impartición de justicia y contra los mecanismos de participación democrática razón por la cual se compulsarán copias disciplinarias ante la comisión seccional de disciplina judicial”, explicó la Fiscalía.

Con la compulsa de copias la fiscal deberá comparecer ante la Comisión de Disciplina Judicial y explicar allí por qué tomó la decisión de asumir un proceso que en primera instancia no sería su competencia, de acuerdo, con la solicitud de investigación que hace la misma Fiscalía. En ese escenario se resolverá si la ausencia del trámite podría tener incluso implicaciones penales.

El caso Noguera

El nombre de la fiscal Monsalve también se escribió en las presuntas presiones que ella misma denunció luego de algunas reuniones con la exdirectora de extinción de dominio Ana Catalina Noguera, hija de Rodrigo Noguera, exrector de la Universidad Sergio Arboleda. Las supuestas presiones advierten que el exrector le preguntó, insistentemente a la fiscal por una imputación de cargos a la familia Velilla.

La voz de la fiscal Angélica Monsalve se escuchó en varios audios que se conocieron y que, según ella, eran las pruebas de las supuestas presiones para evitar la imputación de cargos contra los Velilla. Luego, ella misma aseguró, que por continuar con ese caso se ordenó su traslado en la Fiscalía.

La Fiscalía General reveló las pruebas en contra de Ana Catalina Noguera Toro. - Foto: Captura de video

El ente acusador advirtió que el traslado de la funcionaria obedecía a funciones propias del servicio y no una retaliación por las decisiones que estaba tomando. Incluso, con posterioridad se advirtió que existía un plan para atentar contra la vida de la funcionaria, por lo que se dispuso de un esquema de seguridad y se mantuvo en su lugar de trabajo, en la seccional de fiscalías de Bogotá.