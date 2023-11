Urgente | Comandante de las FF.MM. llama al orden a generales y almirantes, en medio de escándalo contra general Ospina: les dice que órdenes ilegales “no se deben cumplir” y deben “denunciar”

No se trata de una simple coincidencia, tan pronto se reveló el que ya es uno de los peores escándalos de la historia reciente del Ejército, en el que se ha usado el robusto aparato de inteligencia de la entidad para hacer seguimientos ilegales y montajes, supuestamente ordenados nada menos que por el comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, SEMANA conoció de un mensaje de alto nivel, enviado a la cúpula, de parte del comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, en el que advierte que no hay que cumplir órdenes que se salgan de lo legal.

“Si hay una orden que se salga de lo ‘legal’, no se debe cumplir por ninguna circunstancia; toda orden debe ser legítima, coherente, precisa y clara, debemos recordar nuestra responsabilidad de denunciar cualquier acto que viole la ley o los principios éticos, y entre estos actos están las órdenes que puedan poner en tela de juicio la legitimidad de nuestra institución . Nosotros los soldados debemos ser los ciudadanos más trasparentes en nuestro actuar”, señala el mensaje enviado en la mañana del domingo a “Generales y almirantes de las Fuerzas Militares de Colombia”.

En lo que pareciera un llamado directo a no acatar órdenes como la que dio el comandante del Ejército, Luis Ospina, al teniente Fredy David Acuña, para que le hiciera seguimientos al también general Jhon Jairo Rojas y a su familia, tal como reveló y probó SEMANA , el mensaje advierte que “un soldado que ama a su pueblo no puede de ninguna manera violar alguna ley o principio de nuestros códigos de honor; aquí a nadie se le puede obligar a incumplir la ley, por el contrario, se le exige su cumplimiento, es decir, cada uno asume las consecuencias que se deriven de sus actos”.

Pero al ser justamente un mensaje enviado a la cúpula de las Fuerzas Militares, también queda claro que no solo se trata de no aceptar órdenes que se salgan de la legalidad, también contempla no emitirlas, como al parecer lo hizo el comandante del Ejército, general Luis Ospina, ordenando los seguimientos, primero a Leonardo Colmenares, profesor de inglés de su esposa, y la más grave, en el supuesto montaje contra el también general Rojas, quien operaba en la región del Cauca, en López de Micay, a quien pretendieron relacionar con organizaciones criminales.