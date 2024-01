“Si los incendios se extienden, el daño va a ser crítico”: director del Humboldt habla con SEMANA y lanza preocupante alerta para la biodiversidad

(Photo by Luis ACOSTA / AFP) | Foto: AFP

H.G.: En los cerros orientales viven muchos animales. Muchísimas aves, algunas migratorias que utilizan estos bosques en esas épocas. También mamíferos, como tigrillos y coatíes. Reptiles e insectos. Vive, por ejemplo, una ranita endémica para la que los cerros son su único refugio. Algunos de ellos están alcanzando a migrar. Los coatíes, por ejemplo, puede que alcancen a huir, pero no si están criando, porque nunca dejarían a sus hijos. Pero otros están muriendo.

H.G.: Por ejemplo, las ranas. Ellas respiran por la piel y necesitan humedad para sobrevivir. Entonces, habrá una pérdida grande de especies que no pueden moverse, porque no tienen cómo reaccionar. Algunas otras van a poder moverse. Lo importante es que esto no se siga expandiendo. Si esto aumenta, el daño va a ser crítico.