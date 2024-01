Colombia en alerta: zonas de páramo y selva fueron devastadas por el fuego.

Colombia, cercada por el más voraz fenómeno de El Niño y la ineficiencia del Gobierno para controlar las llamas, no tiene un cálculo exacto de la biodiversidad perdida. Pero sí tiene frente a sus narices la prueba más fehaciente de que el cambio climático es tan real como peligroso y que el país no está preparado para enfrentarlo.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, cuenta que el país tiene en este instante 338 focos de calor y frente a 2023 se ha presentado un aumento del 200 por ciento en el número de focos en la Amazonia. Y se espera que el fenómeno se agudice en febrero. “En Bogotá se han quemado esta semana unas 26 hectáreas. En la Amazonia esos incendios se están dando multiplicados por 1.000. En cinco años, las llamas han consumido 140.000 hectáreas. Y en cada una de ellas se pierden 600 o 700 árboles maduros con todo el universo de especies que viven allí. Necesitamos hacer un cese al fuego no solo con los grupos armados. Necesitamos un cese al fuego con los bosques y los páramos del país”, agregó Botero, uno de los actuales negociadores de los diálogos con el ELN.

“Si esto se extiende, el daño va a ser crítico”

Hernando García, experto biólogo y director del Instituto Humboldt, explica el daño que las llamas están dejando en la naturaleza.

H.G.: En los cerros orientales viven muchos animales. Muchísimas aves, algunas migratorias que utilizan estos bosques en esas épocas. También mamíferos, como tigrillos y coatíes. Reptiles e insectos. Vive, por ejemplo, una ranita endémica para la que los cerros son su único refugio. Algunos de ellos están alcanzando a migrar. Los coatíes, por ejemplo, puede que alcancen a huir, pero no si están criando porque nunca dejarían a sus hijos. Pero otros están muriendo.

H.G.: Por ejemplo, las ranas. Ellas respiran por la piel y necesitan humedad para sobrevivir. Entonces, habrá una pérdida grande de especies que no pueden moverse porque no tienen cómo reaccionar. Algunas otras van a poder moverse. Lo importante es que esto no se siga expandiendo. Si esto aumenta, el daño va a ser crítico.