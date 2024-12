"Si pasa la reforma económica, el salario mínimo podría ser de más de un millón de pesos": Edward Rodríguez

Para el congresista, en el país desde hace mucho tiempo se ha querido generar un odio de clases que ha impedido el trabajo conjunto para sacar la economía adelante. " Aquí el tema no es de como empobrecer a la gente, sino de cómo enriquecerlos, para ello se requiere de un diálogo social tripartita entre trabajadores, gobierno y empresarios para llegar a consensos", dijo.

"No podemos jugar a hacer política con la economía colombiana". De esta manera el representante a la Cámara, Edward Rodríguez, se refirió frente al incremento que se le debería dar al salario mínimo para el año 2020.

El representante a la Cámara también propone que se generen salarios diferenciados por porcentajes y que sea implementada la prima extra legal que presentó el expresidente Álvaro Uribe. "Esto contribuiría a aumentar el poder adquisitivo de las personas", comentó.

Rodríguez estuvo de acuerdo en que a los congresista no se les debería subir el salario mínimo en 2010. "Yo he hablado con muchos empresarios y sé que son buena paga y cancelan más de un salario mínimo. Ellos no buscan empobrecer a la gente", apuntó.