Sofía, hija del presidente electo Gustavo Petro, se va de nuevo de Colombia. ¿Por qué?

Sofía Petro es una de las hijas del hoy electo presidente de la República, Gustavo Petro, y en medio de la campaña fue una de las caras más visibles, especialmente por su posición feminista y juvenil. Aunque le gusta y le apasiona hablar de política y de las causas en las que cree, dice que no le gustaría ocupar cargos públicos ni ser congresista.

Sin embargo, “soy una persona que no se puede quedar callada frente a las cosas que me molestan mucho y me parecen injustas”, le contó a SEMANA.

Es estudiante de Ciencias Políticas en Francia y está a punto de graduarse. Tuvo la oportunidad de realizar su práctica profesional en la campaña de su papá y lo acompañó a varios de sus recorridos. “Me alegra mucho tenerlo y saber quién es él con su transparencia y coherencia”, aseguró.

Como le ha sucedido a prácticamente toda la familia Petro, Sofía ha recibido algunos ataques a lo largo de su vida. Al igual que sus hermanos, por eso algunos están fuera del país. Eso sí, su relación es “muy buena”, como le dijo a SEMANA.

“Nos consideramos hermanos, aunque varios seamos medio hermanos. Nos queremos mucho, son relaciones a distancia. Mi hermano Andrés está en el exilio; mi hermano Nicolás, en Barranquilla; mi otro hermano Nicolás, en Francia, Andrea también; todos en ciudades diferentes. La mayoría fuera del país porque es pesado quedarse aquí con tanto peso en los hombros. Llevamos muy bien la relación y cuando nos vemos es la alegría más grande”, relató.

Sin embargo, también dice que le han reconocido su trabajo y su coherencia en las posiciones que ha tenido desde distintos sectores.

Durante su estadía en Colombia, Sofía Petro desarrolló proyectos personales como el canal de YouTube llamado ‘Conócelas’, donde realiza una serie de entrevistas a lideresas colombianas que cuentan sus diferentes experiencias como gestoras sociales.

Además, se describe a sí misma como una estudiante de Ciencias Políticas, feminista y progresista; apasionada por la batería, el baile, la poesía, y en proceso de construcción.

La joven de 20 años, si bien ha demostrado gran interés en la política, aún no ha definido a qué se dedicará en el futuro. Mientras tanto, su madre se aventura; tras conocer el triunfo de su esposo, abrazó a Sofía y le dijo: “Yo voy a estar si quieres ser presidenta, yo también te voy a apoyar”, sus palabras causaron conmoción en Sofía, a lo que ella reaccionó jocosamente y le dijo: “Ay, noo!”.

La noche del triunfo de Petro

Quizá su padre sea presidente hoy, pero para ella, el futuro se ve diferente al presente de su padre. A SEMANA le dijo que por él solo puede “sentir orgullo” y que “esa frase de que todos los políticos son iguales he podido desmentirla con el ejemplo de mi papá”.

