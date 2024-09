Suspenden millonarios pagos a 52 IPS presuntamente inexistentes

La decisión la tomaron tras una serie de auditorías que llevaron a cabo tres firmas contratadas por Adres desde 2023 para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin Soat o no identificados.

“Al momento de hacer la visita en la dirección registrada en el formulario de reclamaciones, los auditores no encontraron infraestructura física. Las 52 IPS no podrán recibir recursos por giro directo y en ese sentido Adres está notificando a las EPS del país que no pueden incluirlas en la programación mensual hasta que se aclare la existencia real de las mismas”, agregaron desde el Adres.