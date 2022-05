Suspensión de Daniel Quintero llega a tribunales internacionales: solicitará medidas cautelares ante la CIDH

Era una decisión cantada. La suspensión por tres meses del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política que anunció la procuradora Margarita Cabello, terminará definiéndose en tribunales internacionales en donde será presentada la solicitud oficial de medidas cautelares al considerar que esa es una decisión que va en contra de los derechos de Quintero y de quienes votaron por él para que asumiera el mandato de la capital antioqueña.

El equipo jurídico, compuesto por los abogados Héctor Carvajal y Carlos Rodríguez, anunció que estarán el lunes en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde no solo harán la solicitud, sino que también esperan reunirse con la secretaria ejecutiva y personal de la entidad internacional, explicando lo que consideran “un abierto desafío del Gobierno de Colombia a la decisión de la Corte Interamericana”.

Los abogados Héctor Carvajal y Carlos Rodríguez, miembros del equipo jurídico de Daniel Quintero. - Foto: Juan Esteban Silva.

Según explicó el abogado Héctor Carvajal, “solicitamos medidas cautelares para que el derecho del alcalde Daniel Quintero sea restablecido por una orden de la Comisión Interamericana; es el derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido, y el derecho de los electores, porque los electores también tienen derechos. Por eso es que se han protegido en el pasado los derechos de Gustavo Petro y de Leopoldo López, en Venezuela”.

Para el jurista Carvajal, lo que sucedió con la destitución es de extrema gravedad, por lo cual consideran que es necesario ir hasta Washington, en donde podrán explicar el contexto de lo ocurrido con la sanción de la Procuraduría a Quintero.

“Vamos a explicarles el contexto, y vamos a reiterar el abierto desafío que hace el Gobierno colombiano a una decisión de la Corte Interamericana y a la Convención, porque es clarísimo que dice que esa decisión no la puede tomar la Procuraduría. Y en eso no dejó ninguna puerta abierta la CIDH cuando dijo que esa decisión debe ser tomada exclusivamente, no dijo otra palabra, por un juez penal”, explicó Carvajal.

Pero como se trata de una pelea abierta, en los tribunales en Colombia hay otro frente de batalla, y es la tutela que presentó la semana pasada el alcalde Quintero, en la que hacía el mismo reclamo.

Sobre este otro frente de batalla jurídica, el abogado Carlos Rodríguez afirmó que “desde el día domingo, cuando asumimos la defensa de Quintero, a la tutela que cursa ante el Consejo de Estado agregamos un estudio profundo de carácter jurídico, en donde se incluyeron argumentos de convencionalidad (normativa internacional) y los de violación de la ley en el nivel interno”.

El abogado agregó que en esa tutela “hemos solicitado naturalmente que se ampare el derecho político del alcalde a regresar al cargo y no ser suspendido, todo con base en las disposiciones de la Convención. Además, por los errores cometidos dentro del proceso de suspensión, al haberse abocado por parte del viceprocurador general de la Nación, sin competencia, un asunto de un elegido popularmente que ordinariamente le corresponde a una sala disciplinaria que no se ha conformado todavía”.

La seguidilla de errores que a juicio de los abogados cometió la Procuraduría la explican al advertir que “de manera sorpresiva el Ministerio Público, en un auto firmado por el viceprocurador, se cometió error grave al haber ordenado esa decisión ante la procuradora cuando era ante la comisión de juzgamiento de funcionarios de elección popular. Ese es un doble error que se ha cometido. Tapar un error con el otro, porque no puede mandarse a consulta y a revisar al viceprocurador a una sala de inferior jerarquía. La ley es clara en que debe ser ante un superior”.

El pasado 10 de mayo, la procuradora Margarita Cabello ordenó la suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política, luego de que este publicara un video, con doble sentido, en el que aparecía en un carro diciendo “cambio en primera”, lo que fue leído como un apoyo al candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuya aspiración ha sido respaldada por varios funcionarios de esta administración. Incluso, algunos han dejado su cargo a un lado para sumarse a la campaña.

La procuradora Margarita Cabello fue contundente en su declaración y afirmó que “como procuradora debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias, y así lo estoy haciendo; pero les digo, como expresé el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo, la Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes”.

De ahí en adelante, el alcalde Quintero se tomó las calles y el balcón de La Alpujarra, donde queda la sede de la administración municipal de Medellín, para defender su mandato. Han hecho plantones y diferentes manifestaciones, así como también ha emprendido una serie de críticas contra el alcalde encargado que nombró el presidente Iván Duque, el Comisionado para la Paz Juan Camilo Restrepo, a quien además el gabinete de secretarios de la administración han rechazado. Una pelea sobre la cual la última palabra la dirán los tribunales, nacionales o internacionales.

En desarrollo...