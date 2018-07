Ocho sismos leves se registraron esta mañana en Colombia

No es la primera vez que tiembla en las últimas semanas en la convulsionada zona del volcan Galeras en Pasto, Nariño.

Fueron dos temblores de tierra separados apenas por un minuto de diferencia, pero que interrumpieron la tranquilidad de los pastusos. A las 4:35 de la madrugada los nariñenses sintieron la fuerza de los 4.5 grados en la escala de Richter del primer remezón. Luego vendría el segundo sacudón con una intensidad de 4.3 grados en la misma escala.

Según el Servicio Geológico Colombiano, SGC, ambos sismos tuvieron una profundidad inferior a los 30 kilómetros. El primero fue catalogado con una intensidad fuerte; y el segundo como moderado. Esa misma fuente sismológica informó que los municipios del área de influencia fueron Pasto, Nariño y Chachagüí, todos en el departamento de Nariño.

La noticia lamentable de ese suceso natural provino de la Dirección para la Gestión de Riesgo de Desastres, DGRD, de Pasto, entidad que confirmó la muerte de dos personas, al parecer sepultadas por los escombros de la vivienda donde dormían, la cual colapsó durante los temblores.

El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, confirmó a través de un comunicado oficial, que ambas víctimas provenían de Pereira, Risaralda, “con misiones técnicas en la zona”, y una de ellas fue identificada como Jhony Alberto Arenas Caro.

El mandatario añadió que se mantiene el nivel de Alerta Amarilla en la zona aledaña al volcán Galeras, “y aunque no se han emitido instrucciones de evacuación hacia los albergues temporales ubicados en la zona, estos se pueden utilizar como puntos de encuentro”, precisó el alcalde Obando Ordóñez.

El gobernante informó que junto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto se continúa con las labores del rescate de las dos personas que permanecen atrapadas bajo los escombros de su vivienda en el sector de La Cantera, en Briceño.

Por su parte, desde la Dirección para la Gestión del Riesgo se anunció que siguen evaluando daños y análisis de necesidades, “principalmente en los sectores de Mapachico, Chachatoy, Tesual, Briceño y algunos puntos de la ciudad”, explicaron tras aclarar que “únicamente se suspendieron las clases en los corregimientos de Genoy y Mapachico”.

Por otro lado, funcionarios de Invias coordinan labores para el restablecimiento de la carretera hacia el municipio de Nariño. Desde las redes sociales los pastusos vienen informando los puntos de taponamiento en esas vías y los agrietamientos en la capa asfáltica, al parecer ocasionados por los sismos.

Otro temblores

Los dos temblores en inmediciones al volcan Galeras de Pasto, Nariño, no fueron los únicos movimientos telúricos. Solo este martes el Servicio Geológico Colombiano, SGC, reportó otros seis movimientos de tierra en diferentes regiones del país, aunque muy leves.

De hecho, según el SGC, en el Galeras no fueron dos sino cuatro los sismos reportados hasta ahora; los dos restantes de menor intensidad (3.4 y 2.6 grados en la escala de Richter) a las 8:02 am y luego a las 9:28 am.

Pero mucho antes del primer remezón que sintieron los pastusos, en otra región de Colombia tembló: sucedió en Los Santos, Santander, a las 12:49 de la madrugada y su intensidad fue de apenas 2 grados en la escala de Richter y a 136 kilómetros de profundidad. Es decir, casi imperceptible.

El segundo temblor de este martes ocurrió en Toro, Valle del Cauca, y también de muy leve magnitud (2.1 grados en la escala de Richter), y a una profundidad de 50 kilómetros.

Posteriormente el SGC reportó otro temblor de tierra, pero esta vez a las 3:45 de la madrugada en Lenguazaque, Cundinamraca. La magnitud fue de 3.1 grados en la escala de Richter y su profundidad de 144 kilómetros.

Finalmente el SGC reportó otro temblor de tierra, pero esta vez en Socotá, Boyacá. Se registró a las 9:57 am; la intensidad fue de 2.9 grados y una profundidad superficial, osea inferior a 30 kilómetro