“Tememos un golpe blando para el presidente Petro”: Ministro de Justicia lanzó grave alerta en el foro del Grupo de Puebla

“Hay muchos hechos que lo llevan a uno a temer algo así”

“Eso, combinado con esta explosión de la comunicación en redes sociales, de la comunicación sin verificación, que conduce a la posibilidad de paralizar un gobierno o paralizar a un grupo político. Es un fenómeno reciente, un fenómeno de tremenda actualidad, no solo en nuestro país, en muchos lugares del mundo. Y por eso me parece bien interesante que todos esos expertos se hayan reunido de aquí para estudiarlo”, manifestó Osuna.

“Están poniéndole zancadillas a la gobernabilidad”

“Están poniéndole zancadillas a la gobernabilidad y me parece absolutamente inconveniente. A todo el país le sirve que salgan las reformas sociales adelante, a todo el país le sirve que se siga trabajando por la paz, le sirve a que la imagen internacional de Colombia se mantenga. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que es necesario y me parece que es demasiado temerario llevar la política hasta el extremo de interponer zancadillas”, dijo.

De igual manera, habló acerca de lo que fue el proceso 8.000 en su mandato. “En esa época no se sabía que había un libreto detrás de eso, que había una intención de judicializar la política. El comportamiento de la fiscalía terminó siendo aliado político de mi oponente. A mí me absolvió la corte cinco, o seis años de después de haberse producido todo el debate y todavía me siguen imputando una culpabilidad que no tengo”, declaró a SEMANA el expresidente.