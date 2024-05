Samper defendió a Petro comparándose con él: dijo que proceso 8.000 fue otro “golpe blando” y que él fue víctima del “Lawfare”

El expresidente Ernesto Samper aseguró que lo que vivió durante su gobierno, con el proceso 8.000, fue una especie de persecución a su gobernabilidad en la que no tuvo cómo defenderse y en que la Fiscalía lo acusaba cuando constitucionalmente no lo podía hacer, por lo que sostuvo: “Fui el precursor de ese lawfare”.

“Estamos asistiendo a la era de los golpes pasivos, los cuales no tumban presidentes, si no se buscan todas las formas de frenar su gobernabilidad, interfieren en su mandato para que no realicen su programa de gobierno”, señaló Samper.