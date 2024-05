“Tenemos jueces perdiendo el tiempo”: María Antonia Pardo reacciona ante polémica tutela de hombre que pide que lo desbloquee en X

“A mi modo de ver debería existir una sanción para este tipo de tutelas que colapsan el sistema y no aportan NADA. ¿Acaso existe el derecho a no ser bloqueado en Twitter?”, agregó.

¿Qué dice la tutela?

“Con el bloqueo de la cuenta de Twitter se me está limitando de manera directa la posibilidad de acceder a toda la información relevante que comparte. Igualmente, con la limitación a la información, no se me permite hacer un efectivo control político”, argumentó Muñoz en la acción.