“Tengo mil mensajes de mi familia preguntando si hay invasión”: colombiano en Ucrania

El mayor temor que tienen los habitantes de Ucrania es levantarse un día y ver que su país es invadido por tropas de Rusia, a propósito de la fuerte tensión que se registra con esa nación que gobierna Vladimir Putin.

Ante esa preocupante posibilidad, SEMANA contactó a un colombiano que vive en Ucrania, quien relató las sensaciones que tiene en medio de la incertidumbre que, por ahora, se apodera de ese país. Se trata de Frediany Augusto Gómez, quien vive en la ciudad de Jarkov.

El ciudadano colombiano está casado con una ucraniana, lo que se convirtió en el principal motivo de radicarse en ese país y empezar a construir sueños, Frediany Augusto Gómez analizó su situación en medio de la fuerte tensión.

Frediany Gómez - Foto: Cortesía

“Aquí cada día hay noticias nuevas, por ahora no se ha visto tensión, no se ha visto un cambio alarmante, de hecho acabe de salir del trabajo y estoy caminando por la vía principal, veo la gente, veo todo normal y no veo que estén anunciando un toque de queda ni nada por el estilo, al menos en esta ciudad no, Ucrania es un país demasiado grande”, narró Gómez.

Pero sí tocó un aspecto que le está pasando con su familia conforme pasan los días y la tensión crece entre Ucrania y Rusia: “Nosotros estamos saturados de información, yo me despierto y tengo 30 mil mensajes por parte de mi familia, de mis amigos de Latinoamérica preocupados, me preguntan si hay invasión, me mencionan a Europa, Estados Unidos, hay tanta información que uno no sabe cómo digerir este tema”.

Además, resaltó el papel que ha venido desempeñando la Cancillería colombiana con los connacionales en Ucrania: “Ha sido muy positivo lo que está haciendo el consulado que está en Polonia porque en Ucrania no hay, ellos desde hace dos semanas han estado ubicando a los colombianos que están en este país actualizando la información, el nombre, dando su apoyo diplomático, por parte de la Cancillería colombiana súper bien”.

Y dio su opinión sobre el mandatario de Rusia, Vladimir Putin: “Él es como cualquier otro presidente de cualquier otro país, con sus propios intereses y con su propia ideología de cómo gobernar su país”.

Violencia en Ucrania

Se conoció que durante la noche del lunes 21 de febrero se registró un bombardeo separatista que habría dejado dos soldados muertos y 12 heridos en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

De manera preliminar, la policía local informó sobre dos soldados que murieron en la aldea de Zaitseve, donde también hubo tres heridos. El otro lesionado fue en la ciudad de Vodiane. Poco antes, las autoridades habían anunciado la muerte de un civil en un bombardeo separatista en la misma región, según mencionó la AFP.

Posteriormente, la Operación de Fuerzas Conjuntas de Ucrania actualizó los datos e informó que dos soldados resultaron muertos y 12 heridos como consecuencia de bombardeos registrados durante la noche en el frente.

Finalmente, el Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que fuerzas rusas ingresaron a las regiones separatistas de su país. “Podemos confirmar que las fuerzas rusas ingresaron al territorio de las autoproclamadas repúblicas. Por lo tanto, violaron las fronteras de Ucrania y se violó el derecho internacional. Este tipo de actividad no está permitida”, comunicó la institución.