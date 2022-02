Video | “¡Hable claro!”: el regaño de Putin a su jefe de inteligencia sobre independencia de territorios en Ucrania

Foto: (Photos by: Alexei Nikolsky / Colaborador y Mikhail Svetlov / Getty Images)

El Kremlin anunció el pasado lunes 21 de febrero que el presidente ruso Vladimir Putin reconocerá la independencia de los territorios separatistas prorrusos del este de Ucrania y que para ello “se firmará un decreto a tal efecto”. Según la misma fuente, Putin informó de la decisión a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al jefe de Gobierno alemán, Olaf Scholz.

El reconocimiento se refiere a la independencia de las autoproclamadas “repúblicas” de Donetsk y Lugansk, dos territorios prorrusos del Donbás ucraniano, una cuenca minera e industrial fronteriza con Rusia. En ocho años, la guerra entre Kiev y los separatistas, apoyados por Moscú, ha dejado más de 14.000 muertos, como recoge la agencia AFP.

El presidente ruso, Vladimir Putin. - Foto: AFP

Sin embargo, uno de los episodios que más ha llamado la atención sucedió justamente durante el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en el Kremlin, la residencia oficial del presidente de Rusia, para discutir la decisión de reconocer o no la independencia de los territorios separatistas prorrusos en Ucrania.

En la reunión estuvo presente Vladimir Putin y el director del Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia, Sergei Naryshkin, además de otros altos funcionarios de ese país. Durante la intervención del jefe de inteligencia ruso, Putin lo interrumpió abruptamente y cuestionó su postura frente a la decisión de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk.

“¿Estás sugiriendo que deberíamos comenzar negociaciones? ¿O estás hablando de reconocer su soberanía?”, le preguntó Vladimir Putin a Sergei Naryshkin cuando el jefe de inteligencia consideró la posibilidad de ofrecer a sus socios separatistas en Ucrania la posibilidad de dialogar, antes de otorgar oficialmente el reconocimiento de su independencia.

En ese momento, Naryshkin no pudo continuar su intervención y comenzó a tartamudear ante la pregunta recibida. “¡Hable, hable, hable claramente!”, le dijo Putin al verlo dudar sobre su postura frente a los territorios de Donetsk y Lugansk. Acto seguido, el jefe de la inteligencia rusa respondió: “Apoyaré la propuesta de reconocer los territorios...”, pero nuevamente fue interrumpido.

“¿Apoyaremos? o ¿apoyas la propuesta? ¡Habla claramente, Sergei!”, le cuestionó por segunda vez Vladimir Putin. “Yo apoyo la propuesta”, respondió tímidamente Naryshkin. “¡Entonces dilo así! ¿Sí o no?”, sentenció el mandatario ruso, visiblemente impaciente frente a las dudas del director del Servicio de Inteligencia Extranjera.

El regaño no terminó allí

Ante los duros cuestionamientos recibidos, Sergei Naryshkin retomó su discurso y afirmó: “Yo apoyo la propuesta de la entrada de la población de Donetsk y Lugansk a la Federación Rusa”. No obstante, su respuesta terminó de alterar a Vladimir Putin. “No estamos hablando de eso. No estamos discutiendo eso. Estamos hablando sobre reconocer o no su independencia”, le recriminó Putin, una vez más.

Sergei Naryshkin, Director del Servicio de Inteligencia Extranjera. (Photo by Mikhail Svetlov/Getty Images) - Foto: Getty Images

Finalmente, el jefe del Servicio de Inteligencia Extranjera rectificó su mensaje y dijo: “Apoyo la propuesta de reconocer la independencia de estos territorios”. Por último, Putin aceptó su corrección. “Bien. Ya puedes sentarte, gracias”, le dijo el mandatario ruso luego del cruce de comentarios.

Cabe resaltar que el reconocimiento ruso de los separatistas pondría fin al proceso de paz resultante de los acuerdos de Minsk de 2015, firmados por Rusia y Ucrania bajo mediación franco-alemana, que pretendía precisamente la devolución de esas zonas a la soberanía ucraniana, como recoge la agencia AFP.

Los dirigentes de los dos territorios separatistas prorrusos del este de Ucrania habían pedido al presidente ruso reconocer su independencia y activar una “cooperación en materia de defensa”. Los pedidos, difundidos por la televisión rusa, fueron lanzados por los líderes de la “República popular de Donetsk” y la de Lugansk, Denis Pushilin y Leonid Pasechnik, respectivamente.

Occidente considera que Rusia instigó el conflicto en el este de Ucrania y apadrina a los separatistas. Moscú, de su lado, acusa a las autoridades ucranianas de torpedear los acuerdos de paz de 2015.