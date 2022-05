¿Tiene garantías Álvaro Uribe en un gobierno de Petro? La respuesta del candidato

En su extensa entrevista para la portada de SEMANA, Gustavo Petro habló de múltiples temas. Sus planes si llega a ser presidente, su reacción ante la decisión de la procuradora Cabello y hasta su relación con Verónica Alcocer. En la conversación, sin embargo, hubo un tema que llamó la atención: lo que haría con Álvaro Uribe si es presidente.

“Él fue presidente y un presidente adquiere un estatus especial, pues una mayoría creyó y votó. Se equivocó o no, en todo caso fue así. Es la historia, un presidente hace parte de la historia. Respecto a Uribe, a veces me pongo a pensar: ¿qué tal que la Corte Penal le inicie un proceso y me toque entregarlo? Él fue presidente de Colombia. Entonces creo que, así tengan razón y toda esa vaina, uno no debe entregar a un presidente de Colombia. Un presidente de Colombia no debe entregar a otro presidente de Colombia. ¿Por qué? No por el señor en sí mismo, sino por la dignidad de la nación”.

Vea la entrevista completa con Gustavo Petro: