“Tienen razón. Ya lo quité”: Margarita Rosa se retracta de cruel trino contra Rodolfo Hernández, ¿qué decía?

Margarita Rosa de Francisco es uno de los personajes del país que más se la ha jugado en estas elecciones. La actriz ha dicho que no quiere lanzarse a la política, pero en las redes sí es una de las más lanzadas defensoras del Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro.

Pero este martes, la actriz realizó una publicación que se pasó de la raya, como ella misma lo reconoció.

Trino de Margarita Rosa de Francisco - Foto: captura Twitter

En un trino que rápidamente borró, la actriz se burló de la cara de Rodolfo Hernández cuando llora al aire al recordar la muerte de su hija en entrevista con CNN. “Tienen razón. Ya lo quité”, escribió en esa red social.

Tienen razón. Ya lo quité. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) June 7, 2022

El ingeniero había sido tema de conversación, pues se quebró en una charla con Andrés Oppenheimer. El periodista le preguntó a Hernández cómo le cambió la vida el secuestro y posterior asesinato de su hija Juliana.

En esa respuesta, el ingeniero no pudo contener las lágrimas. “Me metí a la política para ver cómo colaborar con ese flagelo que tuvimos los colombianos, a ver cómo se corregía, porque yo sé que todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones de necesidades del sector campesino que en la época los gobiernos no atendieron. Cuánto dolor tuvo que correr, cuántas destrucciones de familias... Ahora que tengo la posibilidad de ayudar, me voy a dedicar a la paz”.

Vea los fragmentos de la entrevista de Rodolfo Hernández en CNN.

Esta no es la primera polémica que desata la actriz. Ya había lanzado insultos contra el ingeniero, a quien en otra publicación lo llamó “troglodita”.

“Algunos periodistas, dizque de centro, sí que son un peligro cuando repiten y repiten eso de ‘dos extremos populistas’. ¿Acaso se puede comparar un hombre de las calidades intelectuales de Petro con un troglodita como Hernández? Al contrario. El discurso de Petro es complejo. Pone a pensar al pueblo que somos todos. Tiene un proyecto muy bien estructurado que explica de todos los modos posibles. No estar de acuerdo es una cosa, pero por favor, tengan un poco de sindéresis. En serio, qué vaina tan peligrosa es el centro influyente de este país facho”, se lee en la publicación que la actriz había escrito.

También se despachó contra Fajardo por no haber dado su apoyo a Petro. “Fajardo también perdió una oportunidad de darnos una lección de grandeza a todos. El país entero estaría agradeciéndole y nos habría callado la boca”, escribió la vallecaucana, haciendo referencia a que, al igual hace cuatro años, esperaban el apoyo de Sergio Fajardo a Gustavo Petro para la segunda vuelta.

A Federico Gutiérrez, en cambio, le lanzó lo que las redes entendieron como un piropo. De Francisco aseguró que es una lástima que el candidato del Equipo por Colombia no tenga un discurso diferente (un poco más parecido al de Petro) pues, para ella, su acento lo hace irresistible y seguramente, siendo otra la situación, votaría por él.

“Si hay algo chévere, es el hablado de Federico (Gutiérrez). Lo que sería ese hablado sabroso con otro contenido. ¡Ay, me caso!”, manifestó la actriz en Twitter.