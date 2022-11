Tik Tak: ¿destruir repara derechos de la mujer?

No. La violación de una menor de edad en una estación de TransMilenio, delito que no pudo denunciar por trámites burocráticos, llena de indignación. Pero eso no constituye un permiso ni una justificación para que piquetes femeninos salgan a destruir las estaciones de TransMilenio, lo cual constituye otra agresión imperdonable, esta vez contra la ciudadanía, y en nada ayuda a proteger ni a reparar a la mujer vulnerada. Escuche a María Isabel Rueda.