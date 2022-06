Tik Tak: los ‘Petrovideos’ y la ‘explosión controlada’ de Piedad Córdoba y los extraditables

A Piedad Córdoba la sacaron de la campaña petrista no por razones morales, sino porque, previendo que se venía un escándalo cuando se supiera de sus ofrecimientos de no extradición en las cárceles, quisieron realizar una explosión controlada. Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el primer Tik Tak de este jueves 9 de junio en SEMANA por los lados de la explosión controlada que ya se produjo en la campaña de Gustavo Petro, la misma a la que Alejandro Gaviria se refirió en una entrevista con el Financial Times. Solo que en una reunión de campaña del petrismo se plantea la expresión controlada para anticiparse a manejar la información que gente del Pacto Histórico estaba visitando La Picota y las cárceles para proponer la no extradición a los delincuentes allá retenidos en los pabellones de extraditables.

El consejo lo da Roy Barreras, una explosión controlada, para que esa información apenas conocida por la campaña petrista no los perjudicara, y efectivamente la explosión controlada se produjo vía Gustavo Petro, cuando apartó públicamente a Piedad Córdoba de su campaña mientras, según él, ella resolvía sus libros jurídicos.

También se escuchan en esas reuniones de campaña que se filtraron estrategias tales como inflar a Sergio Fajardo para que dividiera al centro y poder convertirlo en un contenedor derrotable de Petro, así como darle duro a Alejandro Gaviria, porque era una amenaza electoral, y que había que tratarlo mal a como diera lugar. Pero que no podía ser Petro, entonces el propio Roy se ofreció para esa labor.

Gaviria irónicamente ahora apoya a Gustavo Petro como perdedor de la coalición Centro Esperanza y su reacción ha sido decir que él prefiere no sentirse afectado, aunque sí reconoce que le dolieron los ataques y las calumnias. Pero que no se quedará rumiando rencores y coleccionando agravios, y seguirá apoyando a Petro; no obstante, que la explosión controlada lo cogió primero a él que al país.

Queda claro, entonces, que Piedad Córdoba fue apartada de la campaña de Petro por estrategia contra un escándalo que se veía venir: el de las visitas del Pacto Histórico a los pabellones de los extraditables al ser propuestas ilegales y no como preocupación moral por su comportamiento.

Pero tal cosa no es único de Piedad. De Córdoba y en Sucre me viene llegando información de que circula una complicada preocupación sobre las maquinarias petristas, supuestamente comprando votos que valdría la pena repasar. Dicen que esas maquinarias están puestas en modo “full speed” para elegir a Petro con la misma estrategia de la segunda vuelta con la que reeligieron a Juan Manuel Santos.

El timonel sería Mario Fernández Alcocer, primo hermano de la esposa de Petro, maniobras de las que no escapa el propio gobernador de Córdoba. Fernández tiene esposa senadora; quienes denuncian la estrategia aseguran que están trabajando concejal por concejal y alcalde por alcalde para negociar los votos.

¿Pero de dónde vendría la plata? Pues de La Picota, de las “musas” y de los “ñoños” y de las personas a las que el Pacto Histórico, como queda requetecomprobado, intentó negociar la no extradición, y a quienes gente de la campaña petrista les estarían prometiendo gran ayuda una vez Petro sea presidente.

Hasta un exgobernador de Sucre, condenado por parapolítica y suegro de Ñoño, sería parte activa del grupo de políticos al mando del operativo. Ya serán las autoridades las que tengan que investigar si estos temores que recorren a Córdoba y a Sucre sobre maquinarias de compras de votos y ofrecimientos de ayuda a gente en las cárceles son ciertas. Y según los Petrovideos publicados por SEMANA, ¿cuál fue la estrategia contra Fico Gutiérrez? En el próximo Tik Tak.