“Trato de dormir a mis hijos temprano porque no tengo comida para darles”, dramática realidad de inseguridad alimentaria en el país

Los niños no solo se mueren de desnutrición, sino que lentamente su salud va empeorando por una malnutrición, que incluso se puede evidenciar en sobrepeso y esta lleva a obesidad, diabetes, hipertensión, problemas renales, entre otros. “Mis niños están gorditos”, dice Elsa López, una mamá que vende bolsas en una esquina popular de Medellín, los niños no todas las semanas comen tres veces al día, eso depende de las ganancias que reciba su madre.

Es importante tener en cuenta que hay tres niveles de inseguridad alimentaria, el primero, es cuando no hay certeza de que se pueda comer al menos tres veces al día, el nivel moderado hace referencia a cuando se come dos veces al día y el severo cuando se pasa un día sin probar bocado. Alrededor de unos 1,3 millones de personas, es decir, como todos los habitantes del departamento de Magdalena, equivalente al 3% de la población que vive en Colombia, experimentó inseguridad alimentaria de nivel severo.

“Trato de dormir a mis hijos antes de las 5 la tarde porque no tengo qué darles de comida”, la mamá paisa narra las técnicas que usa para que no se haga evidente la necesidad. Les da coladas de harina en las mañanas y en las tardes con papa, solo una vez a la semana les da huevo. Cree que el salchichón que le vende su vecina es proteína y como no tiene para la fruta compra refrescos instantáneos. Ahí se evidencia una malnutrición por falta de oportunidades socioeconómicas. Los niños quizás no están bajos de peso, pero evidentemente no están bien alimentados.