Tribunal admite demanda contra nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO, ¿seguirá en el cargo?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una demanda presentada en contra del nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, se rechazó a petición para suspenderlo del cargo.

Armando Benedetti, exembajador en Venezuela. | Foto: guillermo torres - semana

En este sentido, se consideró que no había suficiente evidencia para demostrar que el canciller Álvaro Leyva Durán hubiese incurrido en una irregularidad al firmar este nombramiento, pese a estar suspendido por la Procuraduría General en medio del proceso por el lío de los pasaportes.

En la demanda, se advierte además que Benedetti no cumple con el requisito de manejo de otro idioma diferente al español, requerimiento fundamental en este tipo de cargos. Para esto, se allegó copia de la hoja de vida del exsenador.

“Si bien está probado que dicho aparte no fue diligenciado, no puede tenerse como prueba fehaciente de que el señor Benedetti Villaneda no tiene dominio de una segunda lengua, por lo tanto, dicha situación no está corroborada en este momento procesal”, respondió el Tribunal.

El Tribunal Superior ya le notificó la admisión de la demanda al embajador Armando Alberto Benedetti Villaneda; así como al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Ministro de Relaciones Exteriores para que envíen su concepto en los próximos 15 días.

En julio de 2023, Benedetti renunció a su cargo de Embajador de Colombia en Venezuela después que SEMANA revelara varios audios en los que el exsenador atacaba a Laura Sarabia, entonces jefa del Gabinete de Gustavo Petro. En el cruce de mensajes, se habló incluso del ingreso de varios miles de millones de pesos a la campaña a la Presidencia en el 2022.

En 2023, Benedetti renunció a su cargo de Embajador de Colombia en Venezuela después que SEMANA revelara varios audios en los que el exsenador atacaba a Laura Sarabia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / Getty Images

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

La conversación, rápidamente, se transformó en una cruda pelea. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.