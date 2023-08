Tribunal notificó destitución del alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, ¿por qué?

La destitución se fundamenta en su hallazgo de culpabilidad por doble militancia política, específicamente por no respaldar al candidato de su propio partido en las elecciones para la Gobernación de Sucre en 2019 . Resulta que Gómez fue apoyado por los partidos Cambio Radical, Partido de la U, Conservador y Centro Democrático, quienes se unieron en 2019 para impulsar su candidatura a la Alcaldía de Sincelejo.

No obstante, de acuerdo con la instancia jurídica, en ese entonces Andrés Gómez apoyó a Yahir Acuña Cardales, quien se lanzó a la administración departamental por un partido diferente a los antes mencionados, en vez de comprometerse con la candidatura de Eduardo Pérez, quien fue apoyado por la misma colectividad que respaldó a Gómez. Por esa razón, el Tribunal ratificó que el mandatario saliente incurrió en doble militancia.

Otro alcalde del Caribe sancionado

“Si hay una nueva elección vamos a estar pendiente(s), aunque no es al alcalde quien le compete, para que no vayan a decir que es el alcalde que quiere inmiscuirse en esa elección, pero lo que sí haremos es revisión, marcación estricta de la Universidad de Cartagena para que cualquier concurso que ellos hagan sean objetivos, no sea amañado y sujeto a las influencias que siempre se dan en la Universidad de Cartagena, que recordemos es una entidad pública llena, plagada de corrupción, que siempre ha sido un nido de ratas, las directivas de la Universidad de Cartagena”.