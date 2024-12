El nuevo discurso de Trump no tiene la misma acogida en todos los estados. El voto latino es heterogéneo y en algunos sectores, como el de los cubanos y venezolanos de Florida, puede ser muy radical . Pero para otros sectores en el resto del país la imagen de un candidato que busca fórmulas para reducir las tensiones e influir de manera positiva en la región sirve para ganar puntos no solo entre los hispanos, sino en la población en general.

En todo caso, esa estrategia no funcionó. Maduro se ha mantenido en el poder y hasta ahora ha sobrevivido a múltiples denuncias sobre corrupción y narcotráfico de su gabinete y de sus aliados en las leales Fuerzas Armadas. El gobierno se ha consolidado a pesar de la pobre imagen del presidente y de la falta de apoyo de los principales países de la región . Pero esa lectura según la cual el chavismo-madurismo tenía los días contados estaba equivocada. Las apuestas en favor de la inminente caída del régimen y la llegada de Guaidó a la Presidencia no parecen ir a ningún lado. Las cosas eran mucho más complejas.

La pregunta, en consecuencia, es qué debe y qué puede hacer Colombia y, eventualmente, la diplomacia regional. ¿Se unirán otros países a una política menos dura y más confiada en el entendimiento? Hasta el momento no se han visto movimientos contundentes que confirmen el cambio de dirección. Y habría que ver hasta dónde llega la Casa Blanca frente a ese régimen, sobre todo después de las elecciones de noviembre.

No está totalmente claro cuál será la posición de Maduro. Él siempre había pedido dialogar con Estados Unidos, pero para abrir canales diplomáticos y no para irse. A Trump le tocó ponerlo contra la pared, pues el electorado radical de Florida solo acepta la caída del dictador. Ese estado es absolutamente indispensable para su reelección, la cual hoy es poco probable. En todo caso, después de que el presidente gringo precisó que solo estaba dispuesto a discutir el cambio de régimen, Maduro no ha vuelto a pronunciarse.

El cambio de posición norteamericana no tiene implicaciones trascendentales para Colombia. Si la cumbre tiene lugar y Trump logra sacar a Maduro, será un triunfo individual de él y no del binomio Estados Unidos-Colombia. Y si el presidente venezolano no le jala a la invitación de abandonar el Palacio de Miraflores, a cambio de no tener la amenaza de ir a la cárcel, las cosas quedarán igual que antes. Es decir, Maduro atornillado, repudiado por la mayor parte de los países del mundo, pero apoyado por Rusia, China e Irán.