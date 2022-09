Un hombre empezó a disparar porque le inmovilizaron el vehículo en el Día sin Carro. Hubo confusión y miedo entre los que pasaban por el lugar

Un hombre que infringió el Día sin Carro y Moto en la ciudad de Cali fue detenido luego de que realizara disparos al aire con su arma de fuego, debido a la “rabia” que le provocó la inmovilización de su motocicleta por parte de los agentes de tránsito de la ciudad.

El ciudadano entregó declaraciones al medio local Cali Web minutos antes de que fuera capturado por las autoridades, esto como consecuencia del acto de intolerancia que puso en peligro la vida de los ciudadanos que transitaban por la zona.

Para el ciudadano, su comportamiento no representó un peligro para las personas, puesto que lo hacía como un supuesto mecanismo para dejar salir la rabia luego de ver cómo se llevaban su vehículo.

“Estoy ofuscado, disparé al aire, disparé al piso. ¿Qué tiene de malo?”, argumentó el detenido.

Según el indignado hombre, la acción que realizó con su arma de fuego no puede ser caracterizada como un riesgo para los demás y agregó que sí existen otras personas que atentan contra la vida de los demás (señaló a los agentes de Policía).

El personaje del día sin Carro y Moto en Cali 🤦🤦🤦 pic.twitter.com/D0OcphGcEo — CaliWeb (@CaliWebCo) September 22, 2022

“No estoy atentando contra la vida de otras personas, como muchos lo han hecho hoy en día, como ellos lo hacen y como otras personas como ellos lo hacen”, expresó.

Se excusó en que su motocicleta es nueva, situación que le generó aún más rabia; además, expuso que su vivienda queda lejos de su lugar de trabajo y teniendo en cuenta que salía de trabajar a 1:00 a. m., no podía arriesgar su seguridad intentando hacer el trayecto sin su vehículo, razón por la que decidió violar el Día sin Carro y Moto.

“No me parece justificable, simplemente descargué mi rabia con el aire y con el piso, porque compré la moto hace dos semanas y aún no tengo papeles, los agentes tienen razón (...) Yo sabía que no podía moverme hoy en moto, pero salí a la una de la mañana de trabajar porque soy auxiliar de cocina y a esa hora no hay transporte”, añadió el infractor.

Fue claro en que su arma era completamente legal y que contaba con los permisos correspondientes para portarla. Además, intentó sacar los documentos de importación del arma de fuego, mientras que un agente de policía le colocaba las esposas para posteriormente ser llevado a una patrulla de la Policía.

El Día sin Carro y sin Moto busca incentivar el uso de medios de transporte amigables con el medioambiente. - Foto: Alcaldía de Cali

Afortunadamente, el hecho de rabia desbordada no dejó ninguna persona herida y el hombre deberá explicarles a las autoridades por qué utilizó de manera indebida un arma de fuego.

El video se ha vuelto viral en redes sociales y en la capital de Valle del Cauca ya identifican a este hombre como “el personaje del Día sin Carro y Moto”.

“Que descargue la rabia en los pedales de una bici y triunfe en Europa como Sergio Higuita, Nairo Quintana y otros escarabajos”; “Cómo es posible que un ‘man’ en frente de la Policía pueda desenfundar un arma (...) Debería estar tirado en el suelo y esposado”; “¡No más con esa gaminería en Cali! Mañana sale dando abrazos y por eso es que acá todo el mundo hace lo que quiere”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Este jueves 22 de septiembre se lleva a cabo el Día sin Carro ni Moto en ciudades como Bogotá, Cali, Montería, Manizales e Ibagué. Además, en el departamento de Cundinamarca se unieron a la medida municipios como Chía y Mosquera.