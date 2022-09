El alcalde Daniel Quintero cambió el discurso: “Los alcaldes tenemos la potestad de restringir la circulación de vehículos en nuestro territorio”

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, después del anunció que causó revuelo en la ciudad, donde afirmaba en un importante evento en Estados Unidos que en la ciudad, a partir del 2035, empezarían a prohibir la venta de carros a gasolina, el mandatario cambió el discurso esta mañana y dijo que lo que sí puede hacer es limitar casi en su totalidad la circulación de estos vehículos en el territorio

“Por eso a los alcaldes nos toca tomar decisiones que son duras, que son impopulares, porque a quién le gusta que les ponga un pico y placa, a quien le gusta que su carro a gasolina va a empezar a tener restricciones para poderse mover en el territorio, por eso lo hacemos con tanto tiempo de anticipación; peor fuera que le dijéramos faltando tres años a la gente. Les estamos diciendo con tiempo. Puede que en unos años algún alcalde tumbe la medida, pero este alcalde como líder de la ciudad les está diciendo a la gente que en 2035 va a ser muy difícil que alguien compre un carro a gasolina”, explicó Quintero.

No tenemos un planeta B, hoy debemos tomar decisiones. Medellín se va a mover hacia los carros eléctricos a partir de 2035. pic.twitter.com/5zCJBOGbqO — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 22, 2022

Agregó que la decisión estará establecida a través de un decreto distrital, que está a punto de ser firmado, y le advirtió a los que vayan a comprar carros próximo a ese año que lo piensen para que no pierdan su plata.

“Los alcaldes tenemos la potestad de restringir la circulación de vehículos en nuestro territorio. Hoy en día lo hacemos de forma particular. Los carros eléctricos no tienen pico y placa, mientras que los carros a gasolina hoy precisamente tienen restricción de movilidad. Lo que va a pasar a partir de 2035 todo carro que no sea eléctrico va a tener una restricción permanente de circulación”, agregó el alcalde Quintero.

Por otro lado, el alcalde dijo que se planteará la propuesta de ampliar el pico y placa debido al alto número de vehículos que circulan en la ciudad.

Fuerte agarrón entre Fenalco y alcalde de Medellín por anuncio de prohibir venta de vehículos a gasolina

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, durante su participación junto a líderes, empresarios y autoridades del mundo en el Clinton Global Initiative (CGI), anunció que, como parte de las acciones que se han adelantado desde hace dos años para mitigar el cambio climático, en Medellín a partir del año 2035 estará prohibida la venta de vehículos a gasolina.

El mandatario local sostuvo que, “con esta decisión buscamos no solo reducir los gases de efecto invernadero en el planeta, que son los causantes del calentamiento global, sino inspirar a otros ciudadanos, territorios y gobernantes del mundo a sumarse en este propósito que nos debe unir a todos con el ánimo de salvar a nuestro planeta y la humanidad”.

Frente a esto, María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, fue una de las primeras en pronunciarse ante este anuncio del alcalde y sostuvo que este tipo de decisiones preocupa enormemente, porque no solo afecta a los concesionarios, debido a que hay toda una industria de la movilidad alrededor.

“Es muy distinto decir que se va a promover activamente la movilidad eléctrica o nuevas tecnologías de movilidad, eso es totalmente distinto a decir que vamos a prohibir la venta de vehículos a combustible. Desde Fenalco Antioquia no estamos de acuerdo, rechazamos esta posición y aparte nos preguntamos cuáles son los planes que tiene la administración al respecto. No teníamos conocimiento, los funcionarios no nos dan respuesta de esto. Realmente una industria no se cambia en 13 años y no se debe cambiar. Porque no es desde la prohibición, es desde la promoción activa de nuevas formas de movilidad”, explicó Bernal.

Apenas la directora de Fenalco pidió explicaciones ante este polémico anuncio, el alcalde escribió en su cuenta de Twitter: “Si fuera por Fenalco todavía estaríamos vendiendo motos de dos tiempos”.