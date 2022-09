Fuerte agarrón entre Fenalco y alcalde de Medellín por anuncio de prohibir venta de vehículos a gasolina

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, durante su participación junto a líderes, empresarios y autoridades del mundo en el Clinton Global Initiative (CGI), anunció que, como parte de las acciones que se han adelantado desde hace dos años para mitigar el cambio climático, en Medellín a partir del año 2035 estará prohibida la venta de vehículos a gasolina.

A partir del 2035 en Medellín no habrá venta de vehículos a gasolina. Este es un paso más por nuestro planeta, por su futuro. pic.twitter.com/tHXz2yrVIo — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 21, 2022

El mandatario local sostuvo que “con esta decisión buscamos no solo reducir los gases de efecto invernadero en el planeta que son los causantes del calentamiento global, sino inspirar a otros ciudadanos, territorios y gobernantes del mundo a sumarse en este propósito que nos debe unir a todos con el ánimo de salvar a nuestro planeta y la humanidad”.

Frente a esto, María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, fue una de las primeras en pronunciarse ante este anuncio del alcalde y sostuvo que este tipo de decisiones preocupa enormemente, porque no solo afecta a los concesionarios, debido a que hay toda una industria de la movilidad alrededor.

“Es muy distinto decir que se va a promover activamente la movilidad eléctrica o nuevas tecnologías de movilidad, eso es totalmente distinto a decir que vamos a prohibir la venta de combustibles a combustible. Desde Fenalco Antioquia no estamos de acuerdo, rechazamos esta posición y aparte nos preguntamos cuáles son los planes que tiene la administración al respecto. No teníamos conocimiento, los funcionarios no nos dan respuesta de esto. Realmente una industria no se cambia en 13 años y no se debe cambiar. Porque no es desde la prohibición, es desde la promoción activa de nuevas formas de movilidad”, explicó Bernal.

Apenas la directora de Fenalco pidió explicaciones ante este polémico anuncio, el alcalde escribió en su cuenta de Twitter: “Si fuera por Fenalco todavía estaríamos vendiendo motos de dos tiempos”.

Si fuera por Fenalco todavía estaríamos vendiendo motos de dos tiempos. https://t.co/udL8dSU1aT — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 21, 2022

Para el concejal de Medellín, Sebastián López, este tipo de anuncios son estrategias del alcalde para generar protagonismo en eventos internacionales, teniendo en cuenta que decisiones como estas las toman los gobiernos nacionales.

“Simplemente lo hace con protagonismo, sin estudios y sin tener claro el impacto que eso podría generar. Yo creo que el alcalde se volvió a acelerar con sus anuncios”, dijo López.

Para Rocío Giraldo, habitante de la ciudad, este tipo de decisiones son muy desafiantes y rápidas de tener en países no tan desarrollados como Colombia.

“Suena muy bonito, pero la verdad lo que dice el alcalde no es tan fácil que países como el nuestro lo cumplan a cabalidad, acabar un negocio tan grande como este no se hace de la noche a la mañana”, sostuvo Giraldo.

De acuerdo con el alcalde Quintero, este tipo de decisiones se deben a la crisis climática que atraviesa el mundo y cuyos efectos han sido evidentes en el aumento de las lluvias en la ciudad. El alcalde se basó, además, en que la ciudad ha vivido un aumento en los casos de enfermedades respiratorias desde el año 2020 cuando se registraron 439.269 casos y, entre enero y abril de 2022, la cifra anual de esta patología ya ascendía a 104.742. El resultado de esto es que el 9 % de las muertes naturales del Área Metropolitana están ligadas a enfermedades producidas por la contaminación atmosférica de material particulado.

Además, sustentó que en la capital antioqueña y los municipios que conforman su Área Metropolitana se estima que las fuentes móviles representan el 82 % de las emisiones; mientras que el 18 % obedecen a las fuentes fijas, por lo cual es necesario que las autoridades tomen decisiones hacia la promoción de una movilidad alternativa con el uso de transporte público, la bicicleta o la caminata como ejes.

El decreto que establece esta decisión en Medellín contempla además la creación de una Mesa Técnica de Adaptación Climática cuyo objetivo será desarrollar las acciones tendientes a desincentivar el uso de vehículos a gasolina.

Por otro lado, Carlos Cadena, exsecretario de movilidad y profesor de la Universidad Eafit, propuso la otra cara del debate, que son las alternativas y nuevas propuestas de transporte público.

“Lo que debe venir para Medellín es el transporte público tarifa cero, es decir, gratuito. Estos dineros pueden venir de subsidios cruzados o el dinero que viene por cobro por congestión y lo cruzamos para que las personas puedan tener este tipo de beneficios. En algunas ciudades de Finlandia esta propuesta está funcionando y lo dejaron de manera permanente”, dijo Cadena.

En todo caso, es una decisión que para los expertos aún no se puede llevar a cabo, por ser una postura que se debe analizar primero desde el Gobierno nacional y no desde una alcaldía. Es decir, debe ser tramitado primero mediante procedimiento legislativo.