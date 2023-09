Una cena acabó en pesadilla para un extranjero en Cali: mujer que conoció en una app le hurtó millonaria suma

Además de la belleza de los paisajes de Colombia, muchos extranjeros llegan a Colombia para ligar a través de aplicaciones de citas y conseguir salidas con mujeres colombianas. De esos encuentros han resultado hasta matrimonios, pero ese no es el caso de un extranjero que terminó en un hospital de Cali luego de un encuentro con una mujer.

La mujer ya tenía planeado otra cosa. Por esa razón, le dijo al extranjero que si podía llevar a una prima con la que estaba en ese momento, pues no quería dejarla sola. Nuevamente, el hombre aceptó el capricho de la mujer.

De no creer: adulta mayor habría sido víctima de robo en reconocido centro comercial de Cali

Contexto: De no creer: adulta mayor habría sido víctima de robo en reconocido centro comercial de Cali

“Desde ahí no tengo memoria. Me encontró una amiga porque no contestaba el teléfono”, contó el extranjero a Noticias Caracol. El hombre fue llevado por su amiga a una clínica de Cali, donde permaneció internado tres días, tiempo en el que perdió la memoria.