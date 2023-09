De no creer: adulta mayor habría sido víctima de robo en reconocido centro comercial de Cali

Los caleños no encuentran en la ciudad un lugar que pueda ser seguro para ellos, pues en la calle, en sus casas y ahora hasta en los centros comerciales se han presentado casos de hurtos, como quedó evidenciado en una reciente denuncia que realizó una mujer en su cuenta de TikTok.

La usuaria identificada en la red social como @maraalzate20 indica en el filme: “Estamos aquí en Jardín Plaza, como pueden ver, y me acabo de dar cuenta de que aquí adentro acabaron de robarle un celular a la señora que estamos viendo acá. No se confíen, en Jardín Plaza también hay ladrones, gente que no parece ladrona, acá también roban”.