La hepatitis A pone en alerta a las autoridades de Dagua, ya van 18 casos

El Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili cuenta con tecnología avanzada para la detección genética de los virus del HIV, Hepatitis B y C, con las pruebas NAT (Técnica de Amplificación Nucleica), un método de la biología molecular para brindar seguridad en las transfusiones. | Foto: Fundación Valle del Lili

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las hepatitis virales son infecciones producidas por varios tipos de virus (A, B, C, D y E), cada uno con diferente vía de transmisión, método de diagnóstico y de tratamiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas infecciones producen en conjunto aproximadamente 1,4 millones de muertes al año a nivel mundial, de las cuales 47 % se deben a la hepatitis B, 48 % a la hepatitis C y el resto a las hepatitis A y E.

Vacunarse contra la hepatitis A es clave para prevenir el contagio. | Foto: LightRocket via Getty Images

Ante esto, el Ministerio de Salud de Colombia indicó que “la mayoría de personas que están infectadas con hepatitis B o C, aparentemente están sanas porque no tienen síntomas hasta desarrollar complicaciones. Por eso la persona puede infectar o ser infectada al compartir objetos de uso personal como rasuradoras, corta uñas, agujas y jeringas, y también se puede transmitir a niños y niñas durante el embarazo y el parto, cuando no se identifica la infección en la madre oportunamente”.