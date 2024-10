“Yo quiero pedirle una disculpa en nombre de Brayan porque no me parece justo lo que hizo, incluso, yo le dije a él que hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña. Yo también soy mamá, tengo una hija que se llama Sofía y me duele todo eso que pasó”, manifestó.

Evelyn explicó que no ha cruzado ninguna palabra con la familia de la víctima desde que se conoció todo. Asimismo, explicó que tampoco se hablaban mucho antes del asesinato, a veces se saludaban y ya. “Yo, a la señora la he visto pasar unas cuantas veces por mi tienda, siempre fui amable con ella. La llegué a ver pasar con su hija, pero nunca hablamos con ella más allá de los buenos días”, señaló.

“Yo, realmente, no tengo nada que ver y la disculpa no la pido de parte mía, sino por parte del causante de esto. Yo considero que dentro de todo también soy una víctima de lo sucedido porque me he quedado sin nada, tengo que empezar la vida desde cero, y no considero que sea merecedora de tantas amenazas e insultos por parte de la gente que no conoce lo que pasó”, dijo.