Evelyn Rodas, pareja de Brayan Campo, confiesa lo que estaba haciendo cuando su esposo asesinó a Sofía Delgado

Brayan Campo es el confeso asesino, quien aceptó su responsabilidad en el hecho y está capturado mientras avanza el proceso en su contra. En el momento de la detención, la Policía también retuvo a Evelyn Rodas , su pareja sentimental, quien posteriormente fue dejada en libertad debido a que, al parecer, no tiene ninguna relación con el crimen.

De acuerdo con el relato de Rodas, ella en ningún momento pisó el sitio, solo pasó en una ocasión por allí. “Yo llegué a ver a Sofía en dos oportunidades con su mamá, pero yo a esa niña no la tenía presente”, comentó.

“Yo ese día no me encontraba con él ni en la tienda. Los domingos de quincena yo siempre salgo a mercar y ese domingo (29 de septiembre) justamente estaba mercando. La única vez que pasé por la tienda fue como a las 10:30 de la mañana a dejar una calculadora”, explicó.

En medio del diálogo, Evelyn recalcó que en ningún momento ayudó a su esposo, pues hay versiones que apuntan a que ella limpió la sangre junto a él, ya que la niña fue asesinada en ese sitio el mismo día del secuestro. “Yo el domingo no pisé ese local”, manifestó.

“El día lunes que fui a abrir el local, estaba completamente normal, completamente limpio. No encontré algo que me diera algún indicio. Incluso, (las autoridades) llegaron a preguntarme si yo limpiaba el piso con algún químico”, dijo.

“Pasados algunos minutos, me dijo: ‘Ya vengo, voy donde el mecánico’. Y él no recuerda haberme dicho esa mentira, pero él me dijo eso y se fue. A los 20 minutos, cuando regresó a la casa, estaba completamente normal (...), nos pusimos a ver películas”, señaló.