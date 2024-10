Esposa de Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, revela cuál es su principal preocupación tras el crimen

Junto al hombre fue capturada inicialmente su pareja sentimental, Evelyn Rodas, sin embargo, fue dejada en libertad horas más tarde por no existir indicios de que participara en el asesinato.

La mujer dijo que, tras un tiempo, la niña se la van a entregar a sus abuelos y no a ella por cuestiones de seguridad.

“Ni siquiera me la van a entregar a mí. Se la van a entregar a mis papás por seguridad. Por seguridad no lo van a permitir”, expresó.

“Yo realmente no tengo la culpa de los actos que haya cometido él. Y mucho menos mi hija porque es un ser inocente. Ella no merece esta vida que le tocó. Ella siempre ha estado apegada a mí, nunca ha estado separada de su familia”, agregó entre lágrimas Rodas y reiteró que es “inocente”.

“Yo no me enteraba absolutamente de nada. Cada persona debe hacerse responsable por cada acción que hace. Por el hecho de que yo sea la esposa de él, no quiere decir que yo tenga que pagar los platos rotos de él”, sostuvo.