Evelyn Rodas reveló cómo era el comportamiento de Brayan Campo con su hija Sofía: “No le gustaba ni mirarla” sin ropa

“Él siempre estaba muy asustado en ese sentido y decía: ‘no, pero si pagué ya por una injusticia, voy a volver a pagar por otra injusticia’. Yo siempre decía, pues sí, estuvo un año y cuatro meses preso y otra vez que le vuelva a pasar lo mismo. Entonces pasaba por alto esas cosas que él me decía y él siempre me las justificaba con miedo. Siempre me decía que le daba miedo ”, agregó Rodas en entrevista con Alarcón.

“Yo me enteré de eso, al día siguiente de la captura. Yo todo el tiempo le pregunté si él sabía algo, si él tenía algo que ver en eso, y él siempre mirándome a los ojos me lo negaba (…) Ellos - las autoridades - empezaron mucho a frecuentar la casa. Entonces me vigilaban 24 horas al día, todo el tiempo, y yo decía ‘pero entonces algo anda como sospechoso’. Yo decía ‘esto ya no me está gustando’. Pero jamás me imaginaba que era porque él tuviera que ver en eso. Él, para todo lo que me decía, tenía como una excusa”, narró la pareja de Campo.