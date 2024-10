Caso Sofía Delgado: Esposa de Brayan Campo reveló qué le decía él sobre abuso a otra menor, por el que ya había pagado cárcel

En la cárcel permanece el confeso asesino de la menor Sofía Delgado, cuyo cuerpo fue hallado en un cañaduzal el pasado jueves 17 de octubre, en la vía Candelaria - Florida, en el Valle del Cauca.

Se trata de Brayan Campo, de 32 años, quien en años pasados estuvo en la cárcel por un caso de abuso a una menor de 14 años. Luego, quedó en libertad por vencimiento de términos.

Ahora, cuando el país no sale del asombro tras el crimen de la menor Sofía a manos de Campo, su esposa Evelyn Rodas reveló que ella sabía del caso por el que este sujeto había estado en prisión. Contó, cómo él argumentaba todo.

De hecho, dijo que le decía a ella que las autoridades lo querían involucrar en la muerte de Sofía, que porque él ya tenía el antecedente de 2018.

De izquierda a derecha: Evelyn Rodas, Sofía Delgado y el confeso asesino Brayan Campos. | Foto: Redes sociales y pantallazo de video de la cuenta en Facebook: Jay Alarcón- True Stories

“La de excusa de él siempre era que lo querían involucrar -con la muerte de Sofía- por lo que ya tenía un caso anterior, caso del que yo tenía conocimiento. Y hasta donde yo tenía conocimiento era como una trampa que le habían hecho a él. No sé... Pero pues hasta donde yo sabía, eso era como una especie de trampa que le habían hecho o era lo que él me había dado a entender y lo que su familia tenía entendido”, contó Evelyn Rodas, en entrevista con el periodista independiente Jay Alarcón.

De tal modo, dijo que ella le llegó “a dar sus razones” a Campo, lejos de imaginarse que en realidad sí era el asesino de Sofía.

“Él siempre estaba muy asustado en ese sentido y decía: ‘no, pero si pagué ya por una injusticia, voy a volver a pagar por otra injusticia’. Yo siempre decía, pues sí, estuvo un año y cuatro meses preso y otra vez que le vuelva a pasar lo mismo. Entonces pasaba por alto esas cosas que él me decía y él siempre me las justificaba con miedo. Siempre me decía que le daba miedo”, agregó Rodas en entrevista con Alarcón.

Las preguntas de Evelyn Rodas a su pareja, el confeso asesino

Al inicio de la entrevista, Rodas le comentó al comunicador Alarcón que hubo días en que las autoridades no paraban el asedio a su casa. Algo que a ella le parecía muy raro, motivo por el cual hasta alcanzó a preguntarle a Campo si él tenía que ver con la muerte de Sofía.

“Yo me enteré de eso, al día siguiente de la captura. Yo todo el tiempo le pregunté si él sabía algo, si él tenía algo que ver en eso, y él siempre mirándome a los ojos me lo negaba (...) Ellos -las autoridades- empezaron mucho a frecuentar la casa. Entonces me vigilaban 24 horas al día, todo el tiempo, y yo decía ‘pero entonces algo anda como sospechoso’. Yo decía ‘esto ya no me está gustando’. Pero jamás me imaginaba que era porque él tuviera que ver en eso. Él, para todo lo que me decía, tenía como una excusa”, narró la pareja de Campo en dicha entrevista.

Por otra parte, ante los comentarios que la señalan de ser cómplice en la muerte de Sofía, Rodas insistió en que no es así y que, por el contrario, jamás se imaginó que su esposo era el asesino de la niña de 12 años.

Evelyn Rodas en entrevista con el periodista independiente Jay Alarcón. | Foto: Facebook Jay Alarcón- True Stories

“Incluso el día de la captura estaba en total negación, porque no me cabía en la cabeza cómo yo podía estar involucrada en eso. Yo decía ‘Dios mío, pero me parece injusto que me estén haciendo esto porque yo no he hecho nada’. Y fue duro caer en una realidad en la que uno jamás se imaginó estar, porque yo jamás me imaginé estar en una realidad así”, relató Rodas al periodista Alarcón.