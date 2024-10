Esposa de Brayan Campo rompe en llanto al hablar de su mayor miedo tras el asesinato de Sofía Delgado: “Es un ser inocente”

Pasan los días y el caso de Sofía Delgado sigue generando gran indignación en todo el país. La niña duró varios días desaparecida después de que saliera de una casa en Candelaria, Valle del Cauca, el pasado 29 de septiembre, cuando fue secuestrada y asesinada por un hombre identificado como Brayan Campo, quien se encuentra en poder de las autoridades.

Junto al sujeto fue capturada Evelyn Rodas, su esposa y quien posteriormente fue dejada en libertad debido a que no se le encontró ninguna relación con el crimen, aunque sigue vinculada a la investigación. Tras varios días de silencio, la mujer finalmente habló con el periodista Jay Alarcón y se refirió al caso, así como a las consecuencias de las acusaciones injustas que se le han hecho.

Rodas aseguró que ha recibido muchas amenazas, especialmente en las redes sociales, donde hay cientos de mensajes de personas que la señalan de ser cómplice de su pareja sentimental. Sin embargo, ella niega haber participado del atroz hecho, pero aun así afirmó que su mayor miedo en estos momentos es que le pueda pasar algo a su pequeña hija, quien está en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El cuerpo de la menor fue encontrado en un cañaduzal en Valle del Cauca. | Foto: Tomado de Redes Sociales

“He recibido una infinidad de amenazas, y no solamente en el Valle, sino a nivel nacional, hasta en México comentan que mi hija tenía que pagar los platos rotos. Ahora que la van a entregar, mi mayor miedo es que le vayan a hacer algo por lo que hizo su padre”, comentó entre lágrimas.

Evelyn no ocultó la angustia que siente por su seguridad, pero especialmente la de su hija, ya que son cientos los mensajes que le escriben a diario con expresiones muy duras. “¿Quién va a querer que le hagan daño a su hija?”, se preguntó.

“Ella no entiende lo que está pasando en estos momentos”, agregó.

La esposa de Campo reiteró que es inocente y que no sabía lo que había hecho su pareja sentimental, por lo que, en ese sentido, no entiende por qué está siendo juzgada o tenga que pagar las consecuencias de algo que no hizo y que desconocía.

“Cada persona tiene que hacerse responsable por cada acción que hace. Por el hecho de que yo sea la esposa de él, no quiere decir que yo tenga que pagar los platos rotos”, manifestó. Muy afectada, reveló que las personas incluso comenzaron a atacar a su familia, se metieron con sus papás y con su abuela que ya partió de este mundo.

El hombre fue recluido en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra. | Foto: tomada de Facebook: Brayan Campo

Rodas explicó que todo iba normal hasta que una de sus fotos comenzó a ser compartida por medio de las plataformas digitales. Asimismo, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todas las personas que le han hecho falsas acusaciones desde que estalló el caso y Campo confesó que era el responsable del asesinato de la menor de 12 años.

“Yo no soy quién para decirle a la gente qué creer, las personas simplemente lo que hacen es repetir como loro todo lo que escuchan (...) Todos me señalan con puras mentiras, la mayoría lo ha hecho. Yo realmente no tengo la culpa de los actos que ha cometido Brayan, ni mucho menos mi hija, porque es un ser inocente”, puntualizó.

“Es una niña que no merece esto, no merece esta vida que le tocó. Me duele por ella porque siempre ha sido muy apegada a mí, nunca ha estado separada de su familia, y ahora todo mundo atacándome. (...) ¿Por qué atacan a una niña que apenas va a cumplir 4 años?”, agregó.