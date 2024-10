Esposa de Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, revela las preguntas que pusieron en ‘jaque’ al sujeto

“Ellos -las autoridades- empezaron mucho a frecuentar la casa. Entonces me vigilaban 24 horas al día, todo el tiempo, y yo decía ‘pero entonces algo anda como sospechoso’. Yo decía ‘esto ya no me está gustando’. Pero jamás me imaginaba que era porque él tuviera que ver en eso. Él, para todo lo que me decía, tenía como una excusa”, agregó.

“Incluso el día de la captura estaba en total negación, porque no me cabía en la cabeza cómo yo podía estar involucrada en eso. Yo decía ‘Dios mío, pero me parece injusto que me estén haciendo esto porque yo no he hecho nada’. Y fue duro caer en una realidad en la que uno jamás se imaginó estar, porque yo jamás me imaginé estar en una realidad así”, relató a Rodas.