Universidad de Nariño vs. Semana – Cumplimiento de fallo de tutela

En cumplimiento de la orden impartida por el juzgado, nos permitimos manifestar que la afirmación realizada por este medio en relación con “presuntos estudiantes encapuchados” no vincula la participación del plantel estudiantil en los actos delictivos relatados en la publicación, en cuanto las imágenes captadas por el dron no son suficientes para realizar aseveraciones que, por sí solas, resultan inviables, ya que dichas conjeturas no pueden dilucidarse de las fotografías publicadas en la nota.